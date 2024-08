Ces Samsung et Xiaomi sont les plus gros émetteurs d’ondes : votre smartphone est-il dans la liste ?

Une nouvelle étude nous dévoile quels smartphones émettent le plus d’ondes parmi ceux sur le marché. Xiaomi arrive en tête de ce classement tandis que l’on trouve plusieurs modèles de Samsung.

Une étude révèle que certains modèles Xiaomi et Samsung émettent plus d’ondes que la moyenne des smartphones

Le Redmi Mi A1 de Xiaomi arrive en tête du classement des smartphones émettant le plus d’ondes

Malgré des taux d’émission élevés, les niveaux observés ne sont pas jugés dangereux pour la santé selon les normes actuelles

Presque tout le monde a un smartphone rangé dans la poche. Les téléphones sont des alliés de notre quotidien pour diverses tâches mais cela ne veut pas dire que ces dispositifs sont exempts de possibles risques. Notamment en ce qui concerne les ondes électromagnétiques qu’ils émettent et leur potentiel impact sur la santé.

Quels smartphones émettent le plus d’ondes ?

Une étude menée par Stocklytics.com montre que certains smartphones ont un niveau élevé d’émission d’ondes. Parmi les appareils les plus concernés, on trouve notamment des modèles de Xiaomi et Samsung, des constructeurs très populaires parmi les consommateurs.

Le Redmi Mi A1 de Xiaomi a particulièrement attiré l’attention des chercheurs, affichant le taux d’émission d’ondes le plus élevé parmi tous les appareils analysés. D’autres modèles de la marque chinoise, comme ceux des gammes Mi A1 et Mi Max 3, figurent également en bonne place dans ce classement.

Du côté de Samsung, bien que la situation soit légèrement meilleure, certains modèles ont tout de même été pointés du doigt. Le Galaxy A23 5G se démarque notamment par son niveau d’émission relativement élevé. Les derniers modèles pliables de la marque, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Fold 5, sont également mentionnés dans l’étude, bien qu’avec des niveaux d’émission moins préoccupants que le milieu de gamme précédemment cité.

Est-ce que les ondes des smartphones sont dangereuses ?

Il est important de noter que malgré ces résultats, les niveaux d’émission observés ne sont pas considérés comme dangereux pour la santé humaine. Des organismes spécialisés effectuent régulièrement des contrôles rigoureux pour s’assurer que les smartphones commercialisés respectent les normes de sécurité en vigueur. À titre d’exemple, on peut citer le cas de l’iPhone 12, temporairement retiré du marché français en 2023 en raison de préoccupations liées à ses émissions d’ondes. Depuis, une mise à jour a été appliquée pour corriger le problème.

Les études menées jusqu’à présent n’ont pas démontré de risques sanitaires significatifs liés à l’utilisation des smartphones mentionnés dans cette analyse. Toutefois, la vigilance reste de mise, et les recherches se poursuivent pour évaluer les effets à long terme de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par nos appareils électroniques.