iPhone, iPad, MacBook… Apple prévoit de lancer plus de 20 produits en 2026

Si vous pensiez avoir bouclé votre budget pour les produits Apple, préparez-vous à revoir vos plans. Des iPhone, MacBook, iPad et accessoires high-tech seront au rendez-vous, avec des innovations et des mises à jour qui risquent de faire grimper la facture. Voici un aperçu des 25 produits qu’Apple pourrait lancer l’an prochain.

iPhone pliable, MacBook OLED et plus : les nouveautés qui arrivent bientôt

Apple devrait démarrer 2026 sur les chapeaux de roue avec la sortie de l’iPhone 17e, une alternative plus accessible aux modèles phares de septembre, intégrant la puce A19, une caméra avant Center Stage et la Dynamic Island. L’iPad 12 fera également son retour avec une puce mise à jour et la prise en charge d’Apple Intelligence. L’iPad Air M4, de son côté, continuera de séduire les utilisateurs à la recherche d’un modèle performant et léger.

Côté accessoires, Apple pourrait lancer l’AirTag 2 avec une nouvelle puce Ultra Wideband, ainsi qu’un MacBook abordable doté d’une puce d’iPhone et d’un tarif plus accessible. Le MacBook Air M5 bénéficiera d’une puce actualisée et les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max se déclineront en 14 et 16 pouces. Les écrans ne seront pas en reste avec l’Apple Studio Display 2 et un nouveau Mac Display, dont l’un pourrait intégrer la technologie Pro Display XDR. Enfin, l’Apple TV 4K et les nouveaux HomePod compléteront ce premier semestre avec des améliorations technologiques et un support étendu de Siri.

Des mises à jour de la gamme Mac prévues à la mi-année

Entre juin et août, Apple devrait se concentrer sur ses machines de bureau avec le Mac mini M5 et le Mac Studio M5. Les deux ordinateurs sont équipés des dernières puces M5, M5 Pro et M5 Max, sans changements majeurs de design, mais avec des performances accrues pour les utilisateurs exigeants.

Des nouveautés majeures attendues cet automne

L’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max intégreront la puce A20 Pro, un Face ID sous l’écran, un Dynamic Island réduit et, pour le modèle Max, une batterie plus généreuse et un capteur photo amélioré. L’iPhone pliable/Ultra devrait faire sensation avec un format livre sans pli visible.

L’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 proposeront de nouveaux capteurs de santé et Touch ID. Les AirPods Pro 3 intégreront des caméras intelligentes pour l’intelligence visuelle. L’iPad mini OLED et le MacBook Pro M6 offriront un design plus fin, un écran OLED tactile et des performances accrues.

Apple pourrait également lancer une caméra de sécurité, une sonnette avec Face ID et des lunettes intelligentes équipées de caméras. Cependant, leurs dates de sortie restent inconnues.