iPhone : ces fissures sur l’écran ne sont plus garanties, Apple va vous faire payer

Apple aurait opéré un changement majeur dans ses conditions générales de réparation. La marque à la pomme ne garantirait plus les petites fissures sur l’écran, obligeant les consommateurs à passer à la caisse.

© Apple

Le Parlement européen adoptait en avril dernier la directive sur le “droit à la réparation” pour les consommateurs. Vos appareils électroniques comme l’iPhone bénéficieront donc d’un an de garantie en plus et à un prix raisonnable si la réparation n’est pas gratuite.

Cette nouvelle directive n’empêche pas les fabricants comme Apple de faire évoluer leurs conditions générales de réparation, et c’est justement que ce qu’aurait déjà fait la marque à la pomme. Malheureusement, vous ne seriez, cette fois, pas gagnant, puisque l’entreprise ne prendrait plus en charge la réparation des petites fissures sur l’écran de l’iPhone.

Apple ne prendrait plus en charge ces dommages sur l’écran de l’iPhone

Il va peut-être falloir prendre encore plus soin de votre iPhone à partir de maintenant si vous ne voulez pas vous ruiner. Apple aurait fait évoluer les conditions générales de réparation de ses smartphones, mais également de l’Apple Watch.

À lire > L’iPhone va devenir beaucoup plus facilement réparable grâce à ce changement d’Apple

Ainsi, la garantie ne couvrirait plus les petites fissures qui n’ont pas de point d’impact évident. Elles seraient désormais traitées comme des réclamations pour « dommages accidentels ». Cela signifie que les utilisateurs devront payer les réparations de l’écran de leur iPhone et de leur Apple Watch.

Les magasins Apple Store et les fournisseurs de services agréés auraient reçu cette information de la marque à la pomme cette semaine, selon 9to5mac. La facture pourrait s’avérer particulièrement salée pour les consommateurs. La réparation de l’écran d’un iPhone 15 Pro ou Pro Max peut coûter quelques centaines d’euros.

Rappelons qu’Apple vient de prendre une autre décision controversée dernièrement en mettant à jour la durée de vie du support de sécurité des iPhone. Alors qu’il n’y avait pas de minimum auparavant, la marque à la pomme doit maintenant en déployer pendant un « minimum de cinq ans à partir de la première date de mise en vente ».