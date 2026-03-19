Arnaques, phishing : cet outil gratuit de NordVPN va vous sauver la mise

Face aux arnaques en ligne, NordVPN a développé un outil aussi simple qu’efficace. Capable d’analyser du texte, des images, des fichiers ou encore des liens, il permet de détecter d’éventuelles menaces en quelques secondes. Entièrement gratuit, ce service ne nécessite aucun abonnement.

Les escrocs nous inondent constamment de campagnes de phishing où ils se font passer pour des services authentiques pour vous dérober vos données personnelles et vos informations de paiement. Vous venez de recevoir un message qui semble authentique mais vous avez l’intuition qu’il ne faut pas cliquer sur le lien ou ouvrir la pièce jointe ?

Pour lever vos doutes, vous pouvez désormais utiliser cet outil de détection très pratique conçu par NordVPN. Baptisé Scam Checker, ce service gratuit exploite l’intelligence artificielle pour vous aider à repérer les arnaques avant de tomber dans le piège. Il est accessible à tous : vous n’avez pas besoin d’avoir un abonnement pour le dégainer.

Comment utiliser Scam Checker, l’outil de détection anti-arnaques de NordVPN ?

Son fonctionnement est simple comme bonjour. Il vous suffit de coller le message suspect ou de télécharger une capture d’écran (aux formats .jpg et .png). L’outil analysera le tout et vous rendra rapidement son verdict. Il est également possible de lui soumettre des fichiers afin de détecter la présence éventuelle de logiciels malveillants. Le service inclut aussi un vérificateur de liens capable de détecter les sites Web frauduleux utilisés dans les campagnes d’hameçonnage.

Nous avons testé l’outil en lui soumettant un email de phishing dans lequel les pirates se font passer pour Netflix pour ponctionner votre compte bancaire. Scam Checker a tout de suite repéré l’escroquerie :

Cet outil s’appuie sur des modèles d’intelligence artificielle entraînés à reconnaître les schémas typiques des escrocs. Avec la multiplication des attaques toujours plus crédibles, il constitue un premier rempart précieux. Le service se révèle particulièrement utile pour les personnes vulnérables, qui peuvent avoir du mal à identifier les menaces et les tentatives de fraude.

Malgré son efficacité, Scam Checker n’est toutefois pas infaillible. En cas de doute persistant après l’analyse, mieux vaut s’abstenir de cliquer sur un lien ou d’ouvrir une pièce jointe. Connectez-vous plutôt sur votre espace personnel ou prenez contact avec le service client du service concerné.