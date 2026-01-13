Google Chrome va abandonner cette version de macOS, attention aux failles !

Google vient d’annoncer que Chrome 150 sera la dernière version compatible avec macOS 12 Monterey. Le support ne sera ensuite plus assuré, privant les utilisateurs des mises à jour vitales de sécurité. Ces derniers devront impérativement passer sur macOS 13 ou changer de navigateur.

Les jours de Chrome sont comptés sur cette mouture de macOS. Google vient d’annoncer que Chrome 150 sera l’ultime version prenant en charge macOS 12. Cela signifie que le support ne sera plus assuré ensuite, privant les usagers des mises à jour de sécurité. “Chrome 150 sera la dernière version compatible avec macOS 12 ; Chrome 151 et les versions ultérieures ne seront plus compatibles avec macOS 12, ce dernier n’étant plus pris en charge par Apple”, indique le site Chrome Platform Status.

Même si Chrome 150 continuera de fonctionner sur les machines sous macOS Monterey, un avertissement s’affichera, signalant que le navigateur ne sera plus mis à jour. Concrètement, les utilisateurs seront privés des nouvelles fonctionnalités, des correctifs de bugs, des optimisations des performances mais surtout des correctifs de sécurité. De quoi les rendre vulnérables aux attaques qui sont monnaie courante sur Google Chrome.

Google Chrome 151 ne sera pas compatible avec macOS 12 Monterey

Google n’a pas encore révélé de date précise pour la fin du support. Si l’on se fie au rythme habituel des mises à jour de Chrome, on peut toutefois estimer que la version 151 sera déployée dans près de 32 semaines, soit à la mi-2026. Après la date butoir, tout usager souhaitant installer Chrome 151 ou une version ultérieure du navigateur devra disposer de macOS Ventura ou d’une mouture plus récente du système d’exploitation pommé (Sonoma, Sequoia ou Tahoe).

Pour éviter les menaces, les usagers de Chrome qui utilisent encore macOS 12 devront changer de navigateur ou passer sur macOS 13. Notez toutefois que les Mac vieillissants ne sont pas éligibles à la mise à niveau vers Ventura, comme l’indique cette page de support. Il faut en effet au minimum posséder l’un des modèles suivants :

MacBook Pro 2017

MacBook Air 2018

MacBook 2017

iMac Pro 2017

iMac 2017

Mac mini 2018

Mac Studio 2022

Mac Pro 2019

