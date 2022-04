Cette Volkswagen carbure au café et roule 320 kilomètres

Après la pandémie de Covid-19 et maintenant le conflit en Ukraine, les prix des carburants augmentent. En France, le litre de gazole coûte en moyenne 2,12 €. Face à cette hausse des prix, les automobilistes cherchent des alternatives et imaginent des stratagèmes. Dans une station du Val-de-Marne, des individus vendaient du carburant 50 % moins cher en utilisant une carte professionnelle. Il y a quelques années, un automobiliste a remplacé l’essence de sa Volkswagen Scirocco 1988 par du café.

La Volkswagen Scirocco 1988 qui carbure au café – Crédit : BBC

En 2010, l’émission télévisée britannique « Bang Goes the Theory » diffusée sur la chaîne BBC1 avait présenté une Volkswagen Scirocco 1988 qui carburait au café. Cette histoire n’est pas récente, mais elle s’inscrit bien dans le contexte actuel. Le propriétaire de la Volkswagen voulait ainsi mettre en avant le recyclage de déchets.

La Volkswagen a consommé 70 kg de café, soit environ 10 000 expressos

Dans l’épisode de Bang Goes the Theory, l’automobiliste a présenté le fonctionnement de sa voiture. Il avait installé des bidons et des tubes à l’arrière de sa voiture pour accueillir les grains de café. D’ailleurs, tout le café qu’il a utilisé provenait des déchets de la chaîne britannique Costa Coffee. En chauffant le café à très haute température et en le refroidissant, du monoxyde de carbone et du dihydrogène gazeux étaient libérés et envoyés dans le moteur.

Avec son installation complexe, le Britannique a réussi son défi de rejoindre Manchester depuis Londres. Cela représente un trajet de 320 kilomètres. La Volkswagen Scirocco 1988 a réussi à parcourir les 320 kilomètres en carburant au café, mais ce n’était pas évident. L’automobiliste a dû s’arrêter tous les 50 à 70 kilomètres pour faire le plein de café et enlever la suie et le goudron des filtres de la voiture.

Au total, 70 kg de grains de café ont été nécessaires pour rouler 320 kilomètres. Après quelques pannes, plusieurs pauses café et 10 heures de route en ne dépassant pas 100 km/h, l’automobiliste a fini par atteindre Manchester. Surnommée « Car-puccino », la Volkswagen a consommé l’équivalent de 10 000 expressos.

