ChatGPT gagne de nouveaux pouvoirs sur Chrome, votre productivité va décoller

OpenAI renforce les capacités de ChatGPT dans Chrome. Une mise à jour de son extension lui permet désormais d’exploiter le contenu des onglets ouverts et d’agir directement dans le navigateur, sans avoir à installer l’application de bureau.

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Après l’abandon de son navigateur Atlas, OpenAI continue d’enrichir l’extension Chrome de ChatGPT. Pour rappel, celle-ci permettait déjà de poser des questions sur une page ouverte, de résumer le contenu de vidéos YouTube ou encore de croiser les informations de plusieurs onglets. Grâce à une mise à jour fraîchement déployée, ChatGPT est désormais capable de contrôler le navigateur sans qu’il soit nécessaire d’installer l’application desktop.

OpenAI muscle l’extension Google Chrome de ChatGPT

Concrètement, l’assistant conversationnel peut interagir avec les onglets ouverts, directement depuis son interface Web ou le volet latéral de son extension. “Vous n’avez plus besoin d’installer l’application de bureau pour utiliser les fonctionnalités de contrôle de l’ordinateur, confirme James Sun, membre de l’équipe produit d’OpenAI. Le produit gagne ainsi en fiabilité en se libérant de cette dépendance.”

A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome.



First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you.



If you’re in Chat, it can look across your open tabs and… pic.twitter.com/c99ZSugDcI — ChatGPT (@ChatGPT) October 15, 2026

Vous pouvez ainsi demander au chatbot d’analyser vos onglets ouverts et d’en extraire les informations pertinentes à partir d’une simple instruction. En mode Work, le chatbot peut prendre le contrôle des onglets pour effectuer certaines tâches, comme envoyer des messages, remplir des formulaires ou télécharger des fichiers. “Il peut même vous aider à organiser et regrouper cette pile d’onglets que vous avez ouverts”, détaille OpenAI.

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ChatGPT peut comparer des produits et automatiser des tâches dans Chrome

Le volet latéral donne par ailleurs accès à l’interface complète de ChatGPT. “Vous pouvez basculer librement entre les modes ‘Chat’ et ‘Work’, et accéder à toutes vos conversations, vos espaces de travail et vos fichiers, quel que soit le site que vous consultez”, indique James Sun. OpenAI assure que l’outil fonctionne “en arrière-plan, sans jamais prendre le contrôle de votre session de navigation active”.

L’entreprise garantit en outre que l’extension “demandera toujours votre autorisation” avant d’accéder à votre historique de navigation ou de gérer vos téléchargements. Voici quelques exemples de prompts que vous pouvez lui soumettre :

“Compare les trois canapés que j’ai ouverts dans Chrome en tenant compte de leurs dimensions, de leurs matériaux, des délais de livraison et des conditions de retour.”

“Compare ces pages de tarifs à l’aune de nos critères. Quelle formule répond à tous nos besoins ?”

“Ajoute les fournisseurs présentés dans ces onglets à mon tableau comparatif, avec leurs prix, leurs principales caractéristiques et les liens vers les sources.”

“Examine tous les onglets ouverts et compare les prestations des entreprises de rénovation. Rédige ensuite un e-mail au prestataire qui correspond le mieux à mon projet.”

“Remplis le formulaire que j’ai ouvert dans Chrome avant mon rendez-vous chez le dentiste, puis ajoute ce rendez-vous à mon agenda.”

Big upgrade to the Chrome extension today!



You can now control Chrome from inside https://t.co/bFvdBSvaWB by just installing the Chrome extension!



You no longer have to install the Desktop app to get computer use, and the product is a lot more reliable without the dependency.… https://t.co/jxzTbeURWp — James Sun (@JamesZmSun) October 16, 2026

“Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT peuvent désormais intégrer le contexte de leurs onglets Chrome dans leurs conversations sans consommer de limites Codex”, explique James Sun. Pour utiliser ChatGPT Work, rappelons qu’il faut avoir souscrit un abonnement éligible. Vous pouvez télécharger l’extension de ChatGPT sur le Chrome Web Store en cliquant ici. Méfiez-vous des fausses extensions qui cherchent à vous infecter et à dérober vos données.