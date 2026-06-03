ChatGPT : le secret pour obtenir de meilleures réponses tient en une phrase

Vous peinez à obtenir des réponses satisfaisantes sur ChatGPT ? Le problème vient souvent de la manière dont vous avez formulé votre prompt. Pour le rendre plus efficace, ajoutez désormais cette simple phrase qui peut faire toute la différence.

ChatGPT est parfois frustrant. Aussi performant soit-il, l’agent conversationnel peut facilement être à côté de la plaque s’il interprète mal votre demande. Résultat : des réponses trop générales, approximatives, voire complètement hors sujet. Comme toute IA générative, ChatGPT est tributaire du prompt que vous lui soumettez. Si celui-ci est mal rédigé, vous risquez d’obtenir un rendu inexploitable qui vous obligera à recommencer la manœuvre.

Lorsqu’on pose une question vague à un humain, celui-ci la reformule naturellement pour en clarifier le sens avant d’y répondre. L’IA, elle, procède autrement : elle comble les zones d’ombre par des suppositions, ce qui peut rapidement l’entraîner dans une mauvaise direction. Pour éviter de vous escrimer à rechercher la formulation parfaite, vous pouvez simplement déléguer cette étape au modèle lui-même.

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Pour rédiger un prompt plus efficace sur ChatGPT, il suffit de lui demander

Ajoutez ainsi simplement cette phrase à la fin de votre prompt : “Reformule ma requête pour la rendre plus claire et plus efficace avant de répondre“. Vous devriez alors obtenir une réponse bien plus pertinente : au lieu de supposer, le modèle de langage commence par reformuler votre demande pour s’assurer d’en avoir compris l’intention exacte.

Cet ajustement simple peut vous épargner bien des relances inutiles. En reformulant votre demande, l’IA effectue en quelque sorte une traduction : elle convertit votre langage naturel en formulations qu’elle traite plus efficacement. Résultat : une réponse de meilleure qualité, sans effort supplémentaire de votre part.

Cette technique de prompt engineering se révèle particulièrement efficace pour les requêtes complexes et la génération d’images. Des tâches où la précision des consignes conditionne encore plus la qualité du résultat final. Cette astuce permet de formuler des consignes plus riches, plus structurées et plus exploitables. Gardez toutefois à l’esprit qu’il faudra toujours définir au maximum le contexte, les contraintes et les objectifs. La reformulation optimise la demande, elle ne la remplace pas.