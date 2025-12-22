ChatGPT : activez vite ces nouveaux paramètres cachés pour obtenir de meilleures réponses

ChatGPT vient de déployer de nouvelles options de personnalisation qui vous permettront d’affiner encore davantage la personnalité du chatbot. En activant ces paramètres cachés, vous obtiendrez des réponses plus en phase avec vos attentes.

En cette fin d’année, ChatGPT a récupéré de nombreuses nouveautés intéressantes. Outre l’introduction des outils Adobe pour la création et des discussions à plusieurs pour le travail en équipe, le chatbot d’OpenAI dispose de nouveaux préréglages de personnalité. Il est désormais possible d’ajuster le style que l’agent conversationnel utilisera principalement dans vos conversations. Vous pouvez ainsi sélectionner jusqu’à 7 tons de base dont “professionnel”, “chaleureux”, “efficace” ou encore “décalé” et “cynique”.

Comment changer le ton des réponses sur ChatGPT ?

Mais le géant de l’IA ne s’arrête pas là. Vous pouvez désormais moduler encore plus les réponses de ChatGPT. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans Paramètres > Personnalisation > Caractéristiques > Ajouter des caractéristiques. Quatre nouvelles options, dont le niveau est ajustable (plus ou moins), sont notamment disponibles :

Chaleureux : Ton plus amical et plus personnel (plus) / Plus professionnel et factuel (moins)

Enthousiaste : Avec énergie et animation (plus) / Tonalité plus posée et plus neutre (moins)

Titres et listes : Structure claire et listes (plus) / Sous forme plus rédigée, avec des paragraphes plutôt que des listes (moins)

Emojis : Utilisation renforcée d’émojis (plus) / Utilisation limitée d’émojis (moins)

Ces nouvelles options permettent d’apporter des nuances très utiles, mieux adaptées à la diversité des usages de ChatGPT. En effet, les attentes ne sont pas les mêmes selon que vous l’utilisez dans un cadre professionnel, pour vos loisirs ou encore pour des activités créatives. En offrant aux utilisateurs un contrôle plus précis, OpenAI rend son chatbot plus naturel, plus engageant et plus en phase avec leurs préférences.

Après les critiques faites sur les évolutions de son chatbot, jugé plus restrictif et moins dynamique, Sam Altman avait promis de rectifier le tir. Le grand patron avait annoncé qu’il allait offrir aux internautes un niveau de personnalisation accru. Dans cette optique, il compte d’ailleurs accorder encore plus de latitude aux usagers majeurs en déployant le mode adulte prévu pour le premier trimestre 2026.