ChatGPT Plus : l’abonnement est de nouveau disponible, la liste d’attente supprimée

Les inscriptions à ChatGPT Plus avaient été suspendues par OpenAI le mois dernier, l’afflux d’utilisateurs nuisant aux performances. L’entreprise vient tout juste de supprimer la liste d’attente. Il est donc de nouveau possible de s’abonner à la version premium du chatbot.

ChatGPT Plus est la formule payante du célèbre agent conversationnel. Pour 20 dollars par mois, il vous donne un accès prioritaire (même en cas de forte affluence) et offre des temps de réponse plus rapides. L’abonnement vous permet en outre d’accéder à GPT-4 Turbo, de générer des images avec DALL-E directement sur le chatbot, de profiter de la navigation Web et des différents plugins. Depuis peu, vous pouvez même créer votre agent conversationnel personnalisé.

Les nouvelles fonctionnalités incluses dans l’abonnement ChatGPT Plus ont attiré une flopée d’utilisateurs le mois dernier. La capacité maximale d’OpenAI a été dépassée, poussant l’entreprise à suspendre les nouvelles inscriptions jusqu’à nouvel ordre. “Nous voulons nous assurer que tout le monde vive une expérience formidable”, se justifiait le grand patron Sam Altman qui a finalement retrouvé son poste. Les utilisateurs déjà abonnés n’ont toutefois pas été impactés.

ChatGPT Plus : les abonnements sont ouverts

Un mois plus tard, OpenAI a rouvert les vannes pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont ainsi plus bloqués dans une liste d’attente. “Nous avons réactivé les abonnements à ChatGPT Plus. Merci pour votre patience alors que nous cherchions plus de GPU”, confirme le boss d’OpenAI sur son compte X (ex Twitter).

Grâce aux nouveaux GPU, le chatbot devrait désormais pouvoir traiter davantage de requêtes émanant d’un plus grand nombre d’usagers. La latence devrait également être réduite.

we have re-enabled chatgpt plus subscriptions! 🎄



thanks for your patience while we found more gpus. — Sam Altman (@sama) December 13, 2023

Si vous souhaitez craquer pour ChatGPT Plus, Il suffit de vous connecter à l’agent conversationnel puis de cliquer sur Upgrade Plan dans le menu latéral. Il vous en coûtera 24 dollars par mois, TVA incluse. Vous pouvez aussi bien sûr vous contenter d’utiliser la version gratuite du chatbot, basé sur GPT-3,5. Depuis peu, une option est même devenue gratuite sur l’application : le chat vocal qui permet d’avoir des échanges oraux avec l’IA générative.