Chrome : mettez vite votre navigateur à jour pour vous protéger de cette faille zero-day

Google a mis à jour Chrome en urgence pour corriger une grave faille zero-day. Celle-ci serait actuellement exploitée par des cybercriminels, c’est pourquoi la firme de Mountain View ne s’est pas étendue sur les tenants et aboutissants du problème.

Google a publié une mise à jour de sécurité pour Google Chrome Stable et Google Chrome Extended Stable. Celle-ci corrige une faille de sécurité actuellement exploitée par les cybercriminels. Les mises à jour automatiques pouvant mettre du temps à s’installer, le géant technologique invite les utilisateurs à mettre leur navigateur à jour manuellement au plus vite pour se protéger.

Le moyen le plus rapide de le faire est de copier-coller chrome://settings/help dans la barre d’adresse du navigateur. Ici, Google Chrome affiche la version actuelle et recherchera des mises à jour. Il devrait rapidement détecter que la mise à jour de sécurité est disponible et commencer à la télécharger. Il faudra ensuite redémarrer le programme pour en profiter.

Pour vérifier que la mise à jour est bien installé, la même page devrait maintenant afficher l’une des versions suivantes :

Chrome pour Linux ou Mac : 120.0.6099.129

Chrome pour Windows : 120.0.6099.129 ou 120.0.6099.130

Chrome Extended pour Mac : 120.0.6099.129

Chrome Extended pour Windows : 120.0.6099.130

Quelle est la faille zero-day corrigée par Google ?

Le problème a été découvert par l’équipe de cybersécurité de Google, le Threat Analysis Group ou TAG pour les intimes. Ses membres ont attribué une note de gravité élevée à la faille zero-day et ont confirmé être au courant d’attaques l’exploitant. Ce problème de sécurité relèverait “d’un débordement de mémoire tampon dans WebRTC“.

Google n’a pas fournit davantage d’informations supplémentaires sur ce problème de sécurité. C’est normal : tant que la majorité des installations de Chrome n’auront pas été mises à niveau vers une version plus récente contenant le correctif, cela pourrait aider d’autres acteurs de la menace à exploiter la faille. C’est la deuxième en moins de 30 jours : le 28 novembre, Google déployait une mise à jour d’urgence pour Chrome corrigeant une sévère faille zero-day.

Tous les navigateurs web basés sur Chromium sont également concernés par la faille. Il faut donc s’attendre à des mises à jour pour des navigateurs tels que Microsoft Edge, Brave, Vivaldi ou Opera dans les prochains jours. Firefox, s’il connait un ralentissement des vidéos YouTube à cause de Google, n’est pas concerné.