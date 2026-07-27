Claude : des conversations sensibles se retrouvent indexées sur Google

De nombreuses conversations menées avec Claude ont été visibles dans les résultats de Google ce week-end. En cause : la fonctionnalité de partage du chatbot qui a permis l’indexation de certains échanges sensibles par les moteurs de recherche.

© Anthropic

Mais pourquoi des conversations Claude se sont retrouvées en ligne ce week-end ? En utilisant l’opérateur “site:” de Google, qui permet de limiter une recherche à un domaine précis, il était possible de retrouver facilement des centaines de discussions menées avec le chatbot d’Anthropic. Il suffisait pour ce faire de taper la requête “site:claude.ai/share”.

Claude : comment des conversations partagées se sont retrouvées indexées sur Google

En cause, une protection anti-indexation incomplète sur les pages partagées : plusieurs signalements indiquent que la balise “noindex”, censée interdire aux moteurs de recherche de référencer une page, n’était pas systématiquement présente dans les entêtes des pages. Sans cette protection, les liens pouvaient donc être explorés et indexés par Google dès lors qu’ils étaient découverts par ses robots via un forum, un réseau social ou une simple citation ailleurs sur le Web.

Les conversations rendues accessibles contenaient parfois des informations sensibles, parmi lesquelles :

des clés API ;

Des identifiants de connexion ;

Des informations liées à des portefeuilles de cryptomonnaies ;

des CV contenant des noms réels, des adresses personnelles et des numéros de téléphone ;

les échanges d’un avocat analysant une potentielle violation éthique ;

des détails concernant un projet interne d’entreprise partagé par un ingénieur ;

ce qui semblait être des numéros de sécurité sociale.

Plusieurs précédents

Les pages ont commencé à disparaître des résultats de Google dès dimanche, mais certaines restaient encore accessibles via Bing et Brave Search. Ce type d’incident n’est pas inédit : des conversations ChatGPT et Grok rendues publiques via leurs fonctions de partage s’étaient déjà retrouvés dans des résultats de recherche par le passé. Idem pour Claude. En septembre 2025, Google avait indexé plusieurs centaines de conversations.

“Nous ne partageons pas les répertoires de discussions ni les plans de site des conversations partagées avec les moteurs de recherche comme Google et nous bloquons activement leur indexation de notre site”, avait déclaré un porte-parole d’Anthropic à l’époque. Malgré tout, ces nouveaux cas montrent que le blocage de l’indexation des échanges avec Claude n’est pas toujours efficient.

Soyez méfiant avant de partager une conversation

D’où l’importance d’être particulièrement vigilant lorsque vous partagez une conversation avec quelqu’un. Évitez d’y inclure des mots de passe, des clés API, des informations confidentielles liées à votre entreprise, des données financières ou tout élément permettant de vous identifier. Ne publiez jamais un lien de partage sur un forum, un réseau social ou tout autre espace accessible publiquement.

A lire aussi > Claude : une faille permet à des pirates d’espionner vos données Gmail, Docs et Agenda

Si vous avez déjà utilisé la fonction de partage de Claude, prenez quelques minutes pour vérifier vos conversations publiques dans les paramètres de confidentialité et supprimer celles qui ne sont plus utiles (Paramètres > Confidentialité > Conversations partagées > Gérer). Notez enfin qu’un lien retiré des résultats de recherche ne devient pas inaccessible pour autant : toute personne l’ayant obtenu en amont pourra toujours l’ouvrir tant qu’Anthropic ne l’aura pas désactivé côté serveur.