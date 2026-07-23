Bon plan aspirateur robot : le Roborock QV 35A et sa station tout-en-un passent à 329,99 € sur Amazon !

Déléguer entièrement le ménage des sols sans y consacrer un budget démesuré, c’est le pari que propose cette offre Amazon. Le Roborock QV 35A, robot aspirateur laveur livré avec sa station multifonction, s’affiche à 329,99 € sur Amazon contre 589,99 € de prix conseillé. Soit 260 euros d’économie !

Sur le papier, tous les robots aspirateurs se ressemblent. Dans les faits, c’est la station d’accueil qui fait toute la différence au quotidien. Sans elle, il faut vider le bac à poussière après chaque passage et rincer les serpillières à la main, ce qui réduit sérieusement l’intérêt de l’automatisation. Avec une station complète, le robot se recharge, se vide, lave puis sèche ses serpillières tout seul, et l’intervention humaine se limite à changer un sac toutes les quelques semaines. C’est précisément ce que propose le QV 35A.

Roborock, marque bien installée sur ce créneau, positionne le QV 35A comme une porte d’entrée vers cet automatisme complet. Pas les fonctionnalités les plus spectaculaires de son catalogue, mais l’ensemble des mécanismes essentiels réunis dans un seul appareil, à un tarif qui rend l’ensemble bien plus accessible.

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Une station qui gère tout, du vidage au séchage

La station du QV 35A prend en charge la totalité du cycle d’entretien. Elle aspire le contenu du bac dans un sac scellé de 2,7 litres, dont l’autonomie est annoncée à sept semaines, remplit le réservoir du robot depuis une réserve de 4 litres couvrant jusqu’à 330 m², puis lave et sèche les serpillières après chaque session. Un fonctionnement en circuit fermé qui laisse le robot toujours prêt à repartir, sans manipulation entre deux passages. La recharge peut par ailleurs être programmée en heures creuses pour alléger la facture d’électricité.

Côté nettoyage, le robot développe 8 000 pascals d’aspiration via sa technologie HyperForce, de quoi déloger poussière, miettes et poils sur sols durs comme sur tapis. Deux serpillières rotatives tournant à 200 tours par minute assurent le lavage, avec 30 niveaux de débit d’eau ajustables pour s’adapter aussi bien à un parquet délicat qu’à un carrelage, et un relevage de 10 mm pour préserver les tapis à poils ras. Le système anti-emmêlement comprend une brosse latérale asymétrique certifiée par SGS avec un taux d’enchevêtrement nul, et la brosse principale entièrement en caoutchouc évite que cheveux et fils ne s’enroulent, idéal pour les foyers avec animaux.

La navigation repose sur un LiDAR PreciSense qui balaie la pièce à 360° pour cartographier le logement en temps réel, avec mémorisation de quatre étages différents. Le système Reactive Tech identifie et contourne les obstacles courants, câbles, chaussures ou pieds de meubles, et repère les zones à risque comme les escaliers. L’application Roborock permet de personnaliser les itinéraires, programmer les sessions, définir des zones interdites et activer un verrouillage enfant, avec compatibilité commande vocale et widgets.

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Un rapport qualité/prix difficile à battre !

Descendre sous les 330 € pour un robot aspirateur laveur doté d’une station complète, d’une navigation LiDAR et d’un système anti-emmêlement certifié relève de la bonne affaire. Le QV 35A ne joue pas dans la cour des modèles les plus puissants du catalogue Roborock, mais il coche méthodiquement toutes les cases qui comptent pour un usage quotidien. Avec 260 euros de moins que le prix conseillé, l’occasion mérite clairement le détour !

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