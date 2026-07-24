Claude : les nouvelles capacités du mode vocal vont vous rendre plus efficace

Anthropic déploie une grosse mise à jour pour Claude Voice. Le mode vocal peut désormais s’appuyer sur les modèles Opus, Sonnet et Haiku. Il devient en outre capable d’interagir avec des services comme Gmail, Google Agenda ou Slack.

Alors qu’OpenAI a récemment amélioré le mode vocal de ChatGPT, Anthropic lui emboîte le pas en annonçant plusieurs évolutions importantes. Lancé l’an dernier, le mode vocal de Claude acheminait les requêtes vocales via Haiku, son modèle le plus léger, afin de réduire la latence. Ce faisant, il fonctionnait correctement pour les questions simples, mais pouvait rencontrer des difficultés avec les requêtes plus complexes.

La mise à jour fraîchement déployée permet de résoudre ce problème. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre les modèles Opus, Sonnet et Haiku afin d’adapter les capacités de Claude Voice à leurs besoins. Seul Claude Fable reste pour l’instant exclu des échanges vocaux. “Le mode vocal utilise la version la plus rapide du modèle sélectionné, ce qui garantit une conversation fluide”, assure Anthropic.

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Claude Voice : un mode vocal plus puissant et plus connecté

Les utilisateurs ont la possibilité de basculer facilement entre la voix et le texte au sein d’une même discussion. Le contexte de la conversation sera alors conservé afin d’assurer une transition fluide entre les échanges vocaux et textuels. Autre évolution majeure, le mode vocal de Claude peut désormais interagir avec des outils tiers pour aller au-delà d’une simple conversation.

Voice mode now runs on Claude's more capable models and reaches the tools you've connected mid-conversation.



Talk through the hard problems out loud, in many more languages. pic.twitter.com/k0CWAGjLdK — Claude (@claudeai) July 23, 2026

L’assistant est capable d’utiliser des services comme Gmail, Google Agenda, Google Docs, Slack, Canva ou encore Notion pendant un échange vocal, à condition que l’utilisateur ait préalablement autorisé leur accès. “Vous pouvez demander à Claude de vous mettre à jour sur vos e-mails, de vérifier votre calendrier avant une réunion ou de résumer un fil de discussion sans quitter la conversation”, promet Anthropic sur une page d’assistance. A titre de comparaison, le mode vocal de ChatGPT n’est pas encore capable d’invoquer des services tiers pour effectuer des actions pendant une conversation.

La nouvelle version de Claude Voice est disponible en version bêta pour l’ensemble des utilisateurs, sur mobile, desktop et Web (à l’exception de Claude Cowork et Claude Code, qui n’offrent que la dictée). Les usagers gratuits peuvent également y accéder, mais seront restreints au modèle Haiku et ne pourront connecter qu’une seule application. À noter que les conversations vocales sont comptabilisées dans les limites d’utilisation habituelles de chaque forfait.

Un porte-parole d’Anthropic cité par Engadget explique que le mode vocal de Claude repose encore sur une architecture dite “à tours de rôle” : l’assistant écoute la requête de l’utilisateur, fait une pause pour réfléchir puis génère sa réponse. Contrairement au système vocal avancé de ChatGPT, qui peut traiter la parole et produire une réponse de manière plus simultanée, Claude ne parvient pas encore à écouter et parler en même temps.