Google Chrome prépare un changement qui va soulager des millions d’utilisateurs

Google Chrome va rendre les alertes de notifications beaucoup moins envahissantes sur Android. Avec la version 155, les demandes d’autorisation s’afficheront plus discrètement et disparaîtront automatiquement si l’utilisateur ne réagit pas

Lorsque vous naviguez sur l’application Android de Google Chrome, vous êtes régulièrement interrompu par des fenêtres vous invitant à autoriser les notifications du site que vous consultez. Ces alertes, qui s’affichent en plein écran, sont très agaçantes, notamment lorsqu’elles apparaissent à répétition. Conscient de la gêne occasionnée, Google a décidé de revoir leur fonctionnement afin de les rendre moins intrusives.

“Dans le cadre de notre engagement continu à améliorer l’expérience utilisateur, nous apportons des modifications afin de réduire la lassitude liée aux notifications lors de la navigation web”, révèle le géant sur son blog dédié aux développeurs. L’application Android déploiera sa nouvelle interface de notifications dans la version 155 du navigateur.

Google Chrome va rendre les demandes de notifications moins envahissantes sur Android

Moins envahissante, celle-ci ne s’affichera plus sous la forme d’une fenêtre occupant tout l’écran, mais prendra la forme d’un encart discret proposant simplement d’autoriser ou de gérer les notifications. Si l’utilisateur ne fait aucun choix, l’invite finira par disparaître automatiquement. Il sera toujours possible de changer votre choix après coup en vous rendant dans les paramètres.

“Nos recherches et expérimentations indiquent que cette interface de notification moins intrusive offre une compréhension similaire à la version précédente, tout en réduisant considérablement les obstacles rencontrés par les utilisateurs. Ces derniers peuvent ainsi choisir en toute connaissance de cause de s’abonner aux notifications du site sans que cela n’interrompe leur navigation”, se félicite Google.

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Comment désactiver définitivement les alertes de notifications dans Chrome ?

Rappelons qu’une solution plus radicale existe déjà. Vous pouvez bloquer définitivement ces demandes afin de ne plus être interrompu par des pop-ups vous incitant à autoriser l’envoi de notifications. Pour ce faire :

Ouvrez Chrome sur votre smartphone Android.

sur votre smartphone Android. Appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite, puis sur Paramètres .

en haut à droite, puis sur . Ouvrez la rubrique Paramètres des sites > Notifications .

> . Cochez la case Ne pas autoriser les sites à envoyer des notifications.