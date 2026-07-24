Impossible de lancer Les Sims 4 sur PC : EA déploie un correctif d’urgence

Après la dernière mise à jour des Sims 4, de nombreux joueurs PC ne parvenaient plus à lancer le titre. Windows Defender bloquait le launcher, estimant à tort qu’il s’agissait d’un cheval de Troie. Maxis a dû se résoudre à déployer un correctif d’urgence.

Face aux doléances répétées de la communauté, Maxis a enfin ajouté la sauvegarde automatique aux Sims 4. Cette fonctionnalité essentielle a été intégrée dans la dernière mise à jour qui a toutefois eu des conséquences inattendues sur les PC Windows. Plusieurs joueurs ont signalé sur les forums et le Discord officiels qu’ils ne parvenaient plus à lancer le titre. En cause : Windows Defender.

L’antivirus intégré à l’OS de Microsoft identifiait par erreur le launcher comme une menace de type cheval de Troie. Conséquence, impossible pour les joueurs de lancer Les Sims 4. “Une partie de cette application a été bloquée. Certaines fonctionnalités d’EA peuvent ne pas fonctionner car nous ne pouvons pas confirmer qui a publié le fichier TS4_Launcher_x64.exe que l’application a tenté de charger”, indique notamment Windows Defender.

Les Sims 4 : EA corrige le bug de lancement sur Windows

Les solutions habituelles de dépannage (suppression du cache, réinstallation du lanceur, réinitialisation de l’app) ne fonctionnaient pas. Alors que la grogne s’intensifiait en ligne, EA a finalement pris le taureau par les cornes, confirmant le problème de signature suspecté par les joueurs touchés.

“Une mise à jour ciblée, exclusivement pour Windows, est en cours de déploiement afin de résoudre le problème de signature numérique qui empêchait le lancement des Sims 4“, promet un community manager d’EA. Et de préciser que le correctif concerne exclusivement le lanceur : “Votre version du jeu restera inchangée et vos mods/contenus personnalisés ne seront absolument pas affectés”.

Les personnes qui ne parvenaient plus à lancer Les Sims 4 ces derniers jours devraient enfin voir le bout du tunnel. Si vous n’avez pas installé la mise à jour du 21 juillet, une seule mise à jour est désormais disponible afin de corriger l’ensemble des problèmes. Si vous avez déjà effectué la mise à jour du 21 juillet, ce correctif spécifique à Windows permettra simplement de mettre fin au bug de lancement.