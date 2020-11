ClearMate : cet appareil vous dégrise rapidement en aspirant l’alcool

Démonstration du fonctionnement de ClearMate – Crédit : University Health Network

Le dispositif ClearMate vise à traiter de manière sécurisée et rapide les intoxications éthyliques aiguës. Il est important de faire la différence entre l’état d’ivresse après une soirée arrosée et l’intoxication alcoolique qui peut avoir des complications dangereuses. On parle d’intoxication alcoolique à partir du moment où la concentration d’alcool dans l’air expiré atteint 0,22 mg/l. L’état d’ivresse est simplement une notion subjective associée à plusieurs signes tels que la démarche titubante, la somnolence, les propos mal articulés, etc. Une personne peut tout à fait souffrir d’une intoxication alcoolique sans présenter un seul signe d’ivresse. Au Canada, des scientifiques ont découvert un nouveau moyen pour traiter ces intoxications. Ils ont mis au point un dispositif appelé ClearMate. Celui-ci aide les personnes atteintes à expirer l’alcool présent dans leur système.

ClearMate dégrise les personnes intoxiquées trois fois plus rapidement que si elles respiraient naturellement

Les premiers résultats obtenus avec ClearMate lors de l’étude pilote sont très prometteurs. Les scientifiques ont testé l’appareil sur 250 volontaires qui ont bu, non pas la nouvelle tequila de Tesla, mais de la vodka. La concentration d’alcool dans leur sang était surveillée pour mesurer l’efficacité de ClearMate. Pour tous ces volontaires, la concentration d’alcool dans leur sang a diminué trois fois plus rapidement en respirant à travers ClearMate qu’en respirant de manière naturelle.

Lorsqu’une personne est atteinte d’une intoxication alcoolique, le foie est chargé d’éliminer l’alcool. Les professionnels de la santé ne peuvent donc pas faire grand-chose à part contrôler les signes vitaux. Dans les cas extrêmes où la vie de la personne est en danger, il est possible de pomper l’estomac. Cela permet d’éliminer l’alcool qui n’a pas encore été absorbé par le foie.

En plus du foie, le système respiratoire participe naturellement et lentement à l’élimination de l’alcool. Les scientifiques ont donc voulu accélérer ce processus grâce à ClearMate. L’appareil régule l’air inspiré grâce à un réservoir relié à un masque. La personne peut donc respirer plus rapidement avec le masque afin d’expulser une quantité d’alcool plus importante. De son côté, ClearMate s’assurer d’équilibrer le mélange d’oxygène et de CO2 afin que le processus ne cause pas d’étourdissement ou même d’évanouissement.

Source : BGR