Coca-Cola Starlight : « aromatisée à l’espace », la nouvelle saveur limitée

Coca-Cola Starlight © The Coca-Cola Company

La Coca-Cola Company vient de dévoiler une toute nouvelle bouteille en édition limitée : la Coca Cola Starlight, qui devrait entre disponible en magasin à partir du lundi 21 février. Aux États-Unis dans un premier temps, puis d’autres pays suivront dans les mois à venir.

Coca-Cola Starlight combine « le bon goût de Coca-Cola avec une touche d’inattendu », a déclaré la société dans un communiqué. Son goût comprend des notes qui rappellent « l’observation des étoiles autour d’un feu de camp » et qui provoquent une « sensation de fraîcheur qui évoque la sensation d’un voyage froid dans l’espace »…

Prenez donc ce Coca au bout goût d’espace, Émile

La Coca-Cola Company rappelle qu’il y a trente-cinq ans, la firme s’était associée à la NASA pour devenir l’une des premières boissons non alcoolisées à voyager dans l’espace. « Cette même passion pour l’espace existe toujours aujourd’hui » a déclaré Oana Vlad, directrice principale de la stratégie de marque mondiale chez Coca.

Si la firme souhaite célébrer « la remarquable capacité de l’exploration spatiale à inspirer des générations à découvrir de nouveaux mondes aux possibilités infinies », elle n’a pas été spécifiquement prolixe sur le goût de sa nouvelle boisson sucrée. Si ce n’est qu’elle capture « une partie du mystère et de l’essence de ce que nous aimons dans l’espace ». Un YouTubeur indique toutefois qu’elle aurait un goût de chocolat et de biscuit Graham.

Coca-Cola Starlight sera disponible en bouteilles individuelles et en packs de 10 minicanettes, tant en Original Taste qu’en Zero Sugar. Le tout, emballé avec une étiquette pleine d’étoiles, qui rappelle l’espace. Il sera par ailleurs possible de scanner une bouteille ou une canette de Starlight et d’avoir accès à un petit concert en réalité augmentée de la popstar Ava Max, sympa.

Coca-Cola Starlight est le premier produit à être lancé sous la nouvelle plateforme Coca-Cola Creations. La firme a prévu d’introduire d’autres créations en édition limitée cette année. « Starlight a été créé avec la vision d’un autre monde aux possibilités infinies, situé quelque part dans notre univers, où un autre type de Coca-Cola, une autre façon de se connecter les uns aux autres, pourrait exister » a déclaré la société, qui semble déjà partie dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Source : CNN