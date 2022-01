Code Quantum : le reboot de la série est officialisé

Code Quantum, la série de science-fiction des années 1990, est officiellement de retour. Le reboot sera écrit et produit par les co-showrunners de la série La Brea, Steven Lilien et Bryan Wynbrandt. La NBC a commandé l’épisode pilote.

Code Quantum s’apprête à faire un saut dans le futur de plus de 30 ans. La série de science-fiction créée par Donald P. Bellisario a droit à son reboot. Les rumeurs évoquaient depuis longtemps le retour de Code Quantum, même sous la forme d’un film, mais cela n’avait pas encore été officialisé. La série originale est composée de 97 épisodes qui ont été diffusés de 1989 à 1993 par NBC aux États-Unis.

Scott Bakula et Dean Stockwell dans Code Quantum – Crédit : NBC

En France, Code Quantum a été diffusée pour la première fois en 1993 sur Série Club. La série doit une grande partie de son succès à Scott Bakula et Dean Stockwell, le duo d’acteurs des deux personnages principaux. Code Quantum suit les aventures du scientifique Samuel Beckett (Scott Bakula) qui voyage dans le temps d’une époque à une autre pour essayer de réparer les erreurs du passé et d’éviter les tragédies. Il est aidé par le contre-amiral Al Calavicci (Dean Stockwell) qui apparaît sous la forme d’un hologramme.

L’épisode pilote du reboot de Code Quantum est déjà commandé

La NBC vient de commander l’épisode pilote du reboot de Code Quantum, a rapporté Deadline. Les fans sont impatients de retrouver ou découvrir pour la première fois l’univers de la série. Néanmoins, le reboot devra réussir à convaincre les téléspectateurs sans la présence du duo iconique.

En effet, Dean Stockwell est décédé le 7 novembre 2021 à l’âge de 85 ans. Son ami Scott Bakula lui avait alors rendu un hommage poignant. Les deux hommes étaient devenus très proches depuis leur rencontre pour le casting de Code Quantum en 1988. Scott Bakula ne reprendra pas son rôle de Samuel Beckett, mais il est « au courant du reboot et a eu des conversations sur la possibilité de s’impliquer », selon Deadline.

Le reboot de Code Quantum se déroulera dans le présent. Cela fera donc 30 ans que le scientifique Samuel Beckett a disparu dans l’accélérateur Code Quantum au cours d’un saut dans le temps. Une nouvelle équipe a été constituée pour relancer le projet et comprendre les mystères derrière le Code Quantum.

Enfin, le reboot sera écrit et produit par les co-showrunners de la série La Brea, Steven Lilien et Bryan Wynbrandt. Donald P. Bellisario et Deborah Pratt, coproductrice de Code Quantum, contribueront aussi au reboot de Code Quantum.

Source : A.V. Club