Comment accélérer vos téléchargements de fichiers ?

Il arrive parfois que les téléchargements paraissent longs, même avec la fibre. Heureusement, certains logiciels sont là pour nous aider à optimiser ces téléchargements. C’est le cas d’Internet Download Manager (IDM) qui facilite la vie.

>> Téléchargez Internet Download Manager

Une fois le logiciel installé, ce dernier prendra le pas sur le gestionnaire de téléchargement de votre Navigateur. Sous Chrome, la manipulation est simple.



Une fois que vous lancerez votre navigateur, une fenêtre vous proposera directement d’activer le module pour navigateur.



Le logiciel prendra alors automatiquement le pas lors d’un téléchargement.



Vous pourrez si vous le souhaitez changer le répertoire de destination.

Avec Firefox, la tâche est légèrement plus complexe puisqu’aucune invite ne vous proposera d’activer le module. Il faudra vous rendre dans le menu dédié depuis le menu burger situé en haut à droite du navigateur.

Cliquez sur l’option « Modules complémentaires ».



Puis activez IDM en appuyant sur le bouton« Activer ».

IDM fonctionne bien sur les téléchargements volumineux classiques tels que les sites de téléchargements des logiciels, des ISO linux sur des FTP, ou des archives d’images. Mais n’attendez toutefois pas d’IDM qu’il fasse des miracles sur les sites spécialisés comme 1fichier, Uptobox et consorts. Ces derniers ont depuis longtemps bridé leur service pour vous faire passer à la caisse.

>> Forum : un souci de téléchargement ? Demandez l’aide de nos Experts.

Si vous trouvez qu’Internet Download Manager ne répond pas complètement à vos besoins, voici une sélection de logiciels de téléchargement gratuits, compatibles Windows, Mac et Linux.

Free Download Manager

Free Download Manager © Free Download Manager

Free Download Manager est un gestionnaire de téléchargement puissant, mais facile à utiliser, qui peut vous aider à augmenter la vitesse de vos téléchargements en divisant les fichiers en plusieurs parties et en les téléchargeant simultanément. Non seulement il prend en charge les protocoles HTTP, HTTPS, FTP et BitTorrent, mais il peut également vous aider à télécharger des vidéos depuis des sites tels que YouTube, DailyMotion et d’autres sites de streaming vidéo. En outre, Free Download Manager comprend une foule d’autres fonctions qui peuvent vous aider à gérer vos téléchargements plus efficacement, comme la possibilité de reprendre des téléchargements interrompus, de programmer des téléchargements à des heures précises et de limiter la bande passante utilisée pour les téléchargements.

Télécharger Free Download Manager

JDownloader

JDownloader © JDownloader Team

Si vous avez déjà essayé de télécharger un fichier depuis un portail de stockage, vous savez à quel point cela peut être frustrant. D’abord, vous devez entrer un captcha. Ensuite, vous devez attendre que le temps s’écoule. Et si vous n’utilisez pas un compte premium, vous devez également faire face aux publicités et aux popups. JDownloader est un gestionnaire de téléchargement gratuit qui rend le téléchargement à partir de portails de stockage rapide et facile. Il suffit d’entrer le lien de téléchargement dans le programme et JDownloader s’occupe du reste. Il valide les messages, déjoue les captcha, et lance automatiquement les transferts. De plus, il fonctionne avec tous les types d’utilisateurs : ceux qui possèdent un compte premium et ceux qui utilisent ces plateformes gratuitement.

Télécharger JDownloader

Xtreme Download Manager

Xtreme Download Manager © Subhra Das Gupta

Xtreme Download Manager est un outil puissant qui peut vous aider à augmenter vos vitesses de téléchargement jusqu’à 500%. Le programme fonctionne en segmentant les fichiers et en les téléchargeant simultanément, ce qui peut réduire considérablement le temps nécessaire au téléchargement de gros fichiers. En outre, Xtreme Download Manager peut également enregistrer des vidéos en streaming à partir de sites Web comme YouTube, DailyMotion, etc. Le programme comprend un lecteur vidéo intégré pour que vous puissiez regarder les vidéos hors ligne, et vous pouvez également choisir de télécharger uniquement la piste audio si vous préférez.