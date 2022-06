Comment réduire les migraines causées par votre smartphone ?

Les smartphones peuvent nous donner des maux de tête – Crédit : Pexels

Ils sont devenus des compagnons indispensables de notre vie quotidienne. Tant pour le travail que pour les loisirs. Mais à force de consulter nos smartphones trop frénétiquement, certains effets délétères peuvent se manifester comme les migraines. Et pour cause, la lumière bleue émise par l’écran risque de perturber votre cycle de sommeil. Avoir mal dormi est un déclencheur courant de maux de têtes.

Par ailleurs, l’utilisation prolongée d’un smartphone risque de provoquer une fatigue oculaire, une autre cause bien connue des migraines. Autre facteur déclenchant : le fait de pencher sa tête vers le bas en affaissant notre dos pour regarder l’écran pendant une longue période. Une telle posture risque de faire naître le syndrome du « cou texto », lequel peut causer des maux de tête et d’autres pépins physiques problématiques.

Évidemment, notre propos n’est pas d’affirmer que les smartphones sont les seuls responsables de vos maux de têtes qui peuvent avoir des causes multiples. Il est toutefois recommandé d’appliquer les conseils qui suivent afin de vous préserver au maximum des effets nocifs induits par l’utilisation de votre cellulaire. Cela est d’autant plus conseillé si vous constatez que des migraines surviennent après avoir geeké trop frénétiquement sur votre téléphone.

Réglez la luminosité

Afin de réduire au maximum la fatigue oculaire causée par l’écran, vous devez absolument équilibrer la luminosité en fonction du contexte lumineux. Ainsi, si vous êtes en plein soleil, il faudra la pousser au maximum afin d’éviter d’avoir à forcer sur vos yeux pour distinguer le contenu affiché. À l’inverse, si vous pianotez sur votre smartphone dans la pénombre de votre chambre à coucher, n’hésitez pas à baisser la luminosité afin de ne pas agresser vos yeux. Si celle-ci est disponible sur votre OS, n’hésitez pas à activer la luminosité adaptative dans les paramètres. Elle baissera ou augmentera ainsi automatiquement en fonction de la lumière ambiante.

Par ailleurs, on vous conseille vivement d’opter pour le mode sombre à l’échelle du système d’exploitation et/ou dans les applications. Vos yeux ne seront plus soumis à une clarté aveuglante et vous diront merci. Dans tous les cas, ne restez jamais trop longtemps les yeux rivés sur l’écran sans les lever. Au bout de 20 minutes, détournez votre attention de votre smartphone et fixez quelque chose pendant 20 secondes. Répétez ensuite la manœuvre à intervalles réguliers.

Activez les filtres de lumière bleue

Il est plus que tentant de surfer sur son smartphone avant de tomber dans les bras de Morphée. Et ce même vous savez que la qualité de votre sommeil risque d’en pâtir et que des migraines pourraient survenir. Pour limiter les effets nocifs de la lumière bleue, vous avez la possibilité d’activer le mode Night Shift de votre iPhone (Paramètres > Affichage et luminosité > Night Shift). Sur Android, des filtres similaires sont également de la partie à l’instar de Confort visuel sur les Samsung. Vous pouvez également opter pour une application tierce telle que Twilight à télécharger ici.

Augmentez la taille du texte

Vous peinez souvent à lire sur votre smartphone, au point de plisser les yeux ? Outre un bon rendez-vous chez l’ophtalmo, il est grand grand temps d’augmenter la taille du texte afin d’éviter la fatigue oculaire. Sur iPhone, suivez le chemin Paramètres > Affichage et luminosité > Taille du texte puis faites glisser le curseur vers la droite pour agrandir le texte. Sur Android, accédez aux Paramètres rubrique Affichage ou Écran. Puis recherchez la section Taille et style de police où vous pourrez grossir le texte affiché.

Limitez votre temps d’écran

La solution la plus efficace est évidemment de limiter le temps où vous êtes les yeux rivés sur votre smartphone. Plus facile à dire qu’à faire certes tant nous sommes drogués à ces appareils si pratiques. Mais la vie ne se résume pas à l’écran de votre téléphone. Sport, balade, cuisine, travaux manuels, méditation, étirements… Autant d’activités qui vous feront du bien et qui économiseront vos pauvres yeux meurtris !

