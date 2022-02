Concours LEGO : on vous offre la Batmobile Technic (42127)

A l’occasion de la sortie du film The Batman au cinéma, LEGO et Tom’s Guide s’associent une fois de plus pour vous faire gagner un set de belle envergure. Cette fois, il s’agit de la Batmobile pilotée par Robert Patinson dans les nouvelles aventures du Chevalier Noir.

LEGO La Batmobile™ de Batman (42127) – Crédit : LEGO

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce set La Batmobile™ de Batman (42127), il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu du 25 février au 4 mars 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte LEGO

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Attention les profils en privés, merci de joindre une capture d’écran quand vous avez partagé le poste.

La Batmobile™ de Batman en LEGO, qu’est-ce que c’est ?

La nouvelle Batmobile a été repensée en LEGO. Pour cela, la firme de Billund a utilisé sa gamme Technic. On aurait pu pensé à la gamme Creator pour cette voiture, mais les pièces Technic se prêtent mieux encore à son élaboration. Hautement détaillée et fidèle au modèle originale, elle comporte 1360 pièces. Deux briques lumineuses sont intégrées au set afin d’illuminer le bolide dans la nuit et se prendre pour le Chevalier Noir.

Grâce aux pièces Technic, la direction est totalement fonctionnelle à l’avant. Un différentiel sur les roues arrières est présent. Portières et capot s’ouvrent également. Pour le plaisir des yeux, outre les lumières, on a aussi une flamme qui tourne à l’arrière lorsque la Batmobile se déplace et l’on peut également voir les pistons s’agiter dans les cylindres du V8 installé à l’arrière.

LEGO La Batmobile™ de Batman (42127) – Crédit : LEGO LEGO La Batmobile™ de Batman (42127) – Crédit : LEGO

Au total, la Batmobile de LEGO mesure 11 cm de haut pour 45 cm de long et 17 cm de large. Un beau bébé qui fait un magnifique objet d’exposition. Elle s’adresse tant aux fans (AFOL) qu’aux enfants. LEGO l’indique pour 10 ans et plus. Il met aussi en avant son intérêt pour découvrir les principes de l’ingénierie grâce aux briques Technic.

Ce set 42127 comprend également une nouvelle pièce, la 6349665. Il s’agit d’un garde-boue que l’on avait déjà dans le modèle Ford F-150 (42126), mais qui est ici bombée et non plate.