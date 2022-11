LEGO dévoile la tour Eiffel, son plus grand set avec 10 001 briques et 149 cm de hauteur

La tour Eiffel est désormais le plus grand set LEGO jamais créé à ce jour. Avec ses 10 001 briques et ses 149 cm de haut, la tour Eiffel LEGO explose tous les records, même celui de l’énorme Titanic lancé l’année dernière.

LEGO a vu les choses en grand avec son nouveau set de la tour Eiffel. Encore plus impressionnante que le géant Colisée avec 9 036 pièces et que le colossal Titanic qui a 9 090 pièces, la tour Eiffel en petites briques explose tous les records. Le monument symbole de Paris et de la France a maintenant droit à son propre set LEGO à la hauteur de sa splendeur.

Le set LEGO de la tour Eiffel © LEGO

La tour Eiffel LEGO est composée de pas moins de 10 001 briques et mesure 149 cm de haut. Autant vous dire qu’elle prendra de la place dans votre salon. Comme la tour Eiffel originale, la réplique LEGO se construit en 4 parties. Tous les détails tels que les arcs, les poutres métalliques et les croisillons sont fidèles à l’originale.

Le set vertigineux de la tour Eiffel n’est pas le plus grand en termes de nombre de briques, mais de hauteur

Techniquement, en langage LEGO, la tour Eiffel n’est pas le plus grand set. En effet, le groupe danois classe ses boîtes de construction par nombre de pièces et ce n’est pas la tour Eiffel qui en a le plus. C’est la carte du monde avec ses 11 695 briques. En tout cas, la tour Eiffel est indéniablement le plus haut set LEGO à avoir vu le jour.

Destinée aux 18 ans et plus, la tour Eiffel en briques vise les amateurs de voyage, les passionnés de la France et tous ceux qui veulent passer des heures à l’assembler. Un petit drapeau français la surmonte même. LEGO a également pensé à ajouter le décor au sol avec des arbres, des bancs, des lampadaires, etc. En plus de la structure en elle-même, il faut aussi construire les plateformes d’observation et les ascenseurs pour les touristes.

Enfin, le set LEGO de la tour Eiffel sortira à temps pour les fêtes de fin d’année, même si ce n’est probablement pas le cadeau le plus discret à mettre sous le sapin. La boîte n° 10307 sera disponible à partir du 25 novembre au prix de 629,99 €.

Source : Kotaku