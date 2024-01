Soldes LEGO hiver 2024 : profitez de superbes promotions sur de nombreux kits 

Les LEGO, comme de nombreux autres objets, profitent de réductions intéressantes pendant les soldes d’hiver. En effet, on retrouve de nombreux kits destinés aux enfants et aux adultes lors de cet événement. Nous avons cherché pour vous les meilleures offres du moment.

©LEGO

Actuellement, de nombreux sets LEGO sont en promotion chez des revendeurs spécialisés comme Cdiscount et Amazon. Il faut dire qu’il s’agit de produits onéreux, alors les soldes d’hiver sont un très bon moment pour réaliser ses achats. En effet, on trouve des kits, Star Wars ou même Harry Potter qui bénéficient de belles réductions. Enfin, pour rappel, cette période de solde s’étend du 10 janvier au 8 février. Dans tous les cas, nous avons listé dans cet article les offres LEGO les plus intéressantes du moment.

Les meilleures promotions sur les LEGO pour les soldes d’hiver

LEGO Technic “Lamborghini Sián FKP 37” (42115) à 309 €

Actuellement, la meilleure promotion des soldes d’hiver pour un kit LEGO est celle sur la “Lamborghini Sián FKP 37″. En effet, son prix vient de passer de 449 euros à 309 euros sur Amazon. C’est une très belle affaire pour les amateurs de voiture. Il s’agit d’un set destiné aux adultes et se composant de 3696 pièces. Comme toujours, le niveau de détail est impressionnant. On peut admirer le poste de pilotage tout comme le moteur V12 à pistons mobiles.

De même, elle possède une boîte à 8 vitesses entièrement fonctionnelle. Sinon, les portières s’ouvrent comme sur le véritable modèle et il est possible d’abaisser son aileron. Enfin, même le design du coffret est particulièrement réussi.

LEGO Star Wars “Landspeeder” (75341) à 189 €

Si vous cherchez un LEGO Star Wars pour les soldes, alors le kit “Landspeeder” est le set bénéficiant de la meilleure promotion. Son prix vient de passer à 189 euros chez Cdiscount. Dans tous les cas, ce produit se destine aux adultes. On retrouve ici un ensemble de 1890 pièces accompagnées de deux figurines (Luke Skywalker et C-3PO). De plus, il dispose d’un socle pour l’exposé avec une plaque descriptive. Pour le reste, le niveau de détail de vaisseau d’un Nouvel Espoir est élevé. D’ailleurs, ses dimensions sont de 10 x 49 x 30 cm. En résumé, un très beau LEGO pour tous les fans de Star Wars.

LEGO Harry Potter “La Chambre des Secrets” (76389) à 115 €

Pour les fans d’Harry Potter, il est possible de profiter d’une petite réduction sur le LEGO de “La Chambre des Secrets ». Ce dernier se trouve au prix de 115 euros sur Amazon. Pour le coup, c’est un set qui se destine aux enfants et aux adultes. Ensuite, on retrouve un ensemble de 1176 pièces avec pas moins de 11 figurines. On peut citer la présence de Ginny Weasley, Tom Jedusor ou Gilderoy Lockhart. Bien évidemment, le Basilic est lui aussi de la partie. De plus, il y a ici une figurine dorée Voldemort pour fêter les 20 ans des LEGO Harry Potter.

D’autre part, ses dimensions sont de 40 x 40 x 11 cm. Pour finir, ce set peut-être combiné avec les kits « l’erreur de la potion Polynectar » (76386) et « rencontre avec Touffu » (76387).

Les autres offres des soldes d’hiver 2024

Bien évidemment, les LEGO ne sont pas les seuls produits à bénéficier de promotions pendant les soldes. En ce moment, on trouve de nombreuses réductions sur de nombreux objets. Chez Tom’s Guide nous avons mis l’accent sur les objets high tech comme les smartphones, montres connectées ou tablettes. Pour vous aider à vous y retrouver au milieu de toutes ces offres, nous avons listé ci-dessous, les meilleurs soldes du moment. Ces dernières sont divisées par enseignes et produits, pour faciliter vos recherches.

