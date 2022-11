Composé de 12 000 LEGO, ce niveau de Super Mario Bros prend vie !

Le Royaume Champignon façon LEGO © YouTube Beyond the Brick

LEGO et Mario, c’est une affaire qui tourne. De nombreux sets dédiés à l’univers du plombier ont déjà été commercialisés par l’entreprise danoise. Le mois dernier, le constructeur a d’ailleurs sorti un nouvel ensemble Bowser composé de 2807 pièces. Piochant dans les différents sets, certains fans n’hésitent pas à sortir des sentiers battus en mettant sur pied leurs propres créations.

À l’occasion de la BrickCon 2022, grande messe des amateurs de briques, Brandon Jones a présenté son installation reproduisant le premier niveau emblématique de Super Mario Bros. Pour ce faire, il a utilisé la bagatelle de 12 000 pièces différentes afin de rendre justice au Royaume Champignon cher à son cœur.

À lire > LEGO Super Mario 64 : on a monté le bloc point d’interrogation (71395), notre avis

Un joli hommage à Super Mario Bros.

Le niveau s’étale sur plusieurs étages et a la particularité d’être mouvant. Plantes piranha, Goombas, Bill balles, Koopas… Tous les ennemis habituels de Mario se déplacent sur l’installation grâce à d’ingénieux mécanismes. Brandon Jones a installé 14 moteurs qui permettent de faire bouger les antagonistes mais aussi certains éléments du décor savamment agencé. Blocs ?, tuyaux, fleurs de feu, super champignons, drapeau de fin… On s’y croirait !

Jones souligne avoir commencé la construction en septembre. Il voulait représenter de manière réaliste « les différentes caractéristiques des jeux Mario, les vieux jeux classiques ». Autant dire que le pari est plus que réussi. Vous pouvez découvrir son oeuvre plus en détail en visionnant la vidéo de présentation réalisée par la chaîne YouTube Beyond the Brick.

Toujours au rayon des créations insolites, cet internaute a transformé la figurine LEGO en manette afin de jouer à Super Mario Bros sur un émulateur NES.