Copilot : Microsoft fait payer son IA avec un abonnement à 20 € par mois

Microsoft vient de lancer Copilot Pro, un abonnement mensuel payant qui donne accès aux fonctionnalités les plus avancées de son IA Copilot (disponible sur Edge et sur mobile). Copilot Pro permet de profiter des derniers modèles d’IA de Nvidia et OpenAI, et de les utiliser dans les applications de Microsoft 365.

Microsoft lance Copilot Pro © DR

TL;DR Copilot Pro offre un accès prioritaire à GPT-4 Turbo et Dall-E 3, qui peuvent générer du texte et des images de haute qualité.

Copilot Pro permet d’utiliser Copilot dans certaines applications de Microsoft 365, comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote.

Copilot Pro coûte 22 euros par mois et par utilisateur, et nécessite un abonnement à Microsoft 365 Personnel ou Famille.

Microsoft a annoncé le lancement de Copilot Pro, un abonnement mensuel qui donne accès aux fonctionnalités les plus avancées de son IA Copilot, déjà disponible sur le navigateur Edge, mais aussi en application sur Android et iPhone (et qui permet d’accéder à GPT-4 gratuitement).

Mais qu’offre exactement Copilot Pro ?

Pour rappel, Copilot est un assistant intelligent gratuit qui utilise l’IA pour aider à accomplir diverses tâches, comme la recherche sur le web, la génération d’images et la conversation de type ChatGPT.

Mais cela va donc changer, car Microsoft a décidé de faire payer les meilleures fonctionnalités de son IA avec Copilot Pro. Il s’agit d’un abonnement mensuel qui offre plus de fonctions et d’avantages à ceux qui sont prêts à payer, comme l’avait fait ChatGPT avec ChatGPT Plus.

Avec Copilot Pro, les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire à GPT-4 Turbo et Dall-E 3, qui garantissent des performances optimales, même pendant les heures de pointe. Ils ont également la possibilité de créer leur propre Copilot GPT, adapté à un sujet spécifique, grâce à un outil de création de modèles personnalisés.

Copilot Pro permet aussi à ceux qui utilisent Microsoft 365 d’accéder à Copilot dans certaines applications de la suite, comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote, sur PC, Mac et iPad. Ils peuvent ainsi utiliser Copilot pour rédiger des documents, résumer des e-mails, créer des présentations, prendre des notes, etc.

Copilot Pro offre aussi la possibilité de générer des images basées sur l’IA avec Image Creator from Designer, qui permet de créer des images à partir de mots-clés ou de descriptions. Les utilisateurs disposent de 100 boosters par jour, avec une qualité d’image plus détaillée et une option pour le format paysage.

Voici un bref résumé de tous les avantages de l’abonnement à Copilot Pro :

Vous bénéficiez d’un accès prioritaire aux modèles d’IA les plus récents et les plus performants, comme GPT-4 Turbo et Dall-E 3, qui peuvent générer du texte et des images de haute qualité en un instant.

Vous pouvez utiliser Copilot dans certaines applications de Microsoft 365, comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote, pour créer, modifier et communiquer plus rapidement avec l’IA.

Vous disposez de 100 boosters par jour pour créer des images IA avec Designer, avec une qualité d’image plus détaillée et une option pour le format paysage.

Vous pouvez créer votre propre Copilot GPT, adapté à un sujet spécifique, grâce à un outil de création de modèles personnalisés.

Vous pouvez synchroniser vos données entre vos différents appareils, et partager vos contenus générés avec l’IA avec d’autres utilisateurs.

Vous pouvez accéder à des tutoriels et des astuces pour utiliser au mieux l’IA dans les applications Microsoft 365.

Copilot Pro : un abonnement mensuel à 22 euros

Copilot Pro n’est donc pas gratuit. Il est disponible dès aujourd’hui pour 22 euros par mois et par utilisateur. Il s’adresse aux particuliers, aux créateurs et aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent faire passer leur « expérience Copilot » au niveau supérieur. Il faut également être abonné à Microsoft 365 Personnel ou Famille pour profiter de Copilot Pro.

Pour les organisations, Microsoft propose Copilot pour Microsoft 365, qui est désormais disponible pour les entreprises de toutes tailles, sans nombre minimum de licences. Copilot pour Microsoft 365 permet aux employés de bénéficier de Copilot dans les applications de la suite, ainsi que dans Teams, SharePoint et Yammer.