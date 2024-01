GPT-4 : voici comment en profiter gratuitement sur Android et iPhone

Vous aimeriez profiter de GPT-4 gratuitement, sans passer par ChatGPT Plus ? C’est désormais possible avec une petite astuce que nous avons découverte. Microsoft a lancé une nouvelle application mobile, Copilot, qui contient GPT-4 et qui permet de l’utiliser, sans abonnement (et sans compte Microsoft). Voici comment faire.

Microsoft a discrètement dévoilé une nouvelle application mobile permettant d’exploiter son assistant intelligent, Copilot. Anciennement connu sous le nom de Bing Chat, Copilot tire parti du modèle d’IA GPT-4, considéré comme le plus avancé au monde, développé par OpenAI.

Grâce à GPT-4, cette application peut générer du texte, des images, du code, et bien plus encore, en répondant à des requêtes simples ou à des données multimodales. Mais elle offre aussi et surtout la possibilité d’en profiter gratuitement, sans passer par un abonnement à ChatGPT Plus.

L’application Copilot est gratuite et compatible dès Android 11 ou et iOS 15. Elle offre une gamme étendue de fonctions : création d’images avec l’aide de DALL-E 3, rédaction d’e-mails et de documents, synthèse de résumés, réponse à des questions, recherche des meilleures offres en ligne, et bien d’autres choses encore. Vous pouvez interagir avec l’assistant par la voix, le texte, ou même les images.

Pour profiter gratuitement de GPT-4, suivez ces quelques étapes :

Téléchargez l’application Microsoft Copilot depuis le Google Play Store ou l’App Store (vous pouvez la télécharger ci-dessous).

Acceptez les conditions générales, la demande de localisation, etc.

Une fois sur la discussion, activez l’option « Utiliser GPT-4 » depuis l’écran principal (en haut).

Le tour est joué ! Cela vous permettra ainsi de bénéficier de la puissance de l’IA sans avoir à souscrire à un abonnement, contrairement à d’autres services utilisant GPT-4, comme ChatGPT. Mieux encore, il n’est même pas obligatoire d’avoir un compte Microsoft pour en profiter.

Pour rappel, la version gratuite de ChatGPT utilise actuellement le modèle GPT-3.5, qui contient 175 milliards de paramètres. GPT-4 le surclasse très largement avec ses quelques 2,5 trillions de paramètres, ses améliorations en termes de sécurité, d’alignement et de créativité, ou sa capacité à traiter les images.