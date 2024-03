Copilot Pro : un mois d’essai gratuit, comment en profiter ?

L’intelligence artificielle révolutionne notre façon de travailler. Microsoft l’a bien compris et lance Copilot Pro, un assistant IA surpuissant, dans 222 pays. Vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit d’un mois pour découvrir ses fonctionnalités et booster votre productivité, voici comment.

Microsoft propulse son assistant IA, Copilot Pro, vers de nouveaux horizons en le lançant dans 222 pays à travers le globe. Pour fêter cette expansion (en plus de la gratuité de GPT-4 Turbo pour tous), et vous convaincre d’embarquer dans son futur visionné par l’intelligence artificielle, l’entreprise vous propose un essai gratuit d’un mois.

Copilot Pro, pour un abonnement mensuel de 20 €, vous offrait déjà un accès prioritaire aux derniers modèles OpenAI, la possibilité de construire votre propre Copilot GPT et une intégration dans les applications Office si vous disposiez d’un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille.

Pour tester Copilot Pro et profiter de l’offre d’essai gratuit d’un mois, il vous suffit d’installer l’application Copilot sur iOS ou Copilot sur Android. Microsoft cherche activement à séduire les utilisateurs vers son application mobile Copilot depuis son lancement fin 2023, y compris avec une publicité du Super Bowl entièrement dédiée à la version mobile.

Licence Gratuite Télécharger Microsoft Copilot Playstore : (115705 votes) Appstore : (1787 votes) Internet, IA

Développeur Microsoft Télécharger Microsoft Copilot

Microsoft continue d’étendre Copilot

D’autres nouvelles ont été annoncées : Microsoft a déverrouillé Copilot Pro dans les applications web Office, éliminant ainsi le besoin d’un abonnement Microsoft 365 distinct pour utiliser l’assistant conversationnel dans Word, Outlook et d’autres applications web gratuites.

Cette intégration de Copilot Pro débarquera également prochainement sur les applications mobiles. « Nous étendrons cet avantage à nos applications mobiles gratuites, y compris l’application Microsoft 365 et Outlook pour iOS et Android, dans les mois à venir », déclare Divya Kumar, directrice générale du marketing de la recherche et de l’IA chez Microsoft.

Microsoft lance Copilot Pro

Microsoft n’oublie pas les professionnels et élargit la disponibilité de Copilot pour Microsoft 365 à plus d’entreprises. « Les clients disposant de Microsoft 365 F3 et F1, Office 365 E1, Business Basic et plus pourront acheter Copilot pour Microsoft 365 dans les prochaines semaines », explique Kumar.

Prochainement, Microsoft prévoit de dévoiler de nouvelles améliorations pour Copilot, notamment des changements pour Windows 11 qui seront probablement détaillés lors de la conférence des développeurs Build de l’entreprise en mai.