Coronavirus : comment nettoyer et désinfecter efficacement sa voiture ?

Il est important de suivre les dernières études sur le coronavirus afin de savoir comment s’en protéger. Ainsi, une étude de l’Université de Californie a montré que le virus pouvait survivre 3 heures dans l’air, 24 heures sur du carton et même jusqu’à 3 jours sur des surfaces en plastique ou en acier inoxydable.

L’habitacle : un nid de germes

La chaîne YouTube Ammo NYC spécialisée dans le nettoyage des voitures vient de publier une vidéo de 16 minutes très complète sur Covid-19 et comment désinfecter son véhicule, quel que soit le matériau. Il faut savoir qu’en temps normal, d’après une étude menée par Carrental.com, le volant d’une voiture héberge 6 fois plus de germes au centimètre carré qu’un smartphone, 4 fois plus qu’un siège de toilettes publiques et 2 fois plus d’un bouton d’ascenseur.

Il y a cinq autres zones dans un véhicule qui méritent une attention particulière : les poignées intérieures de porte, le levier de vitesse, la colonne centrale, l’autoradio et les sièges. Il n’est pas possible de suivre les recommandations des autorités de santé comme le CDC américain qui recommandent l’utilisation d’eau de javel diluée qui si elle ne pose aucun problème au verre, carrelage et céramique, pourrait décolorer les surfaces dans l’habitacle. Il faut donc trouver d’autres solutions pour les nettoyer, aseptiser voire désinfecter.

Etape 1 : Le nettoyage

La première étape est de procéder à un nettoyage habituel des surfaces non poreuses avec un produit du commerce dédié à l’automobile. Il conviendra de faire mousser le produit avec un pinceau avant de l’essuyer avec un torchon microfibre. Pour les appareils électriques, il suffit de les essuyer avec un torchon sur lequel on a préalablement vaporisé le produit. Pour les surfaces poreuses comme les sièges, il faudra utiliser un shampooing spécifique. L’utilisation d’une shampooineuse ou d’un aspirateur permettra un nettoyage plus profond et un séchage rapide.

Etape 2 : La désinfection

À ce point, si les surfaces sont propres, la quantité de germes est réduite, mais ceux toujours présents sont vivants. Il convient donc de les aseptiser voire de les désinfecter. La différence vient de la durée d’application du produit. Si quelques secondes permettent de réduire le nombre de germes, il faut plusieurs minutes pour garantir une désinfection complète. Les durées respectives sont notées sur l’emballage. Ces produits pouvant être agressifs, il convient de procéder à un test sur une partie invisible par exemple sous du volant. De plus, il est préférable de ne pas les appliquer au soleil.

Etape 3 : Se prémunir d’une contamination

Les surfaces en cuir pourraient être endommagées par une désinfection de plusieurs minutes engendrant dans certains cas une décoloration. Dans ce cas, mieux vaut se contenter d’aseptiser les surfaces pendant quelques secondes, quitte à répéter le processus plus régulièrement. Enfin, il est important de nettoyer les clefs. Une lingette désinfectante identique à celle utilisée pour nettoyer un iPhone ou autre smartphone est idéale. Une fois le véhicule propre, il conviendra le tenter de le garder ainsi. Il faudra donc éviter de toucher à pleines mains la poignée des pompes à essence. Dans le cas où la station-service ne fournit pas de gant, il est bon d’en garder à disposition ou à défaut d’utiliser un mouchoir ou essuie-tout.

