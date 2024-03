Coupe du monde : surprise, M6 s’offre les droits de diffusion face à TF1

© Unsplash, TF1, M6

Les fans de foot n’ont pas d’autres choix que de multiplier les abonnements pour suivre les compétitions européennes. beIN Sports, Canal+ RMC Sport ou encore Prime Video possèdent tous des droits de diffusion sur certains championnats et coupes continentales phares, ce qui demande un budget mensuel important aux amateurs de ballon rond.

Heureusement, quelques matchs de la Coupe du monde et de l’Euro sont encore diffusés en clair. Si vous vous attendiez à retrouver les rencontres du prochain Mondial sur TF1, il faudra changer vos habitudes. M6 vient de récupérer les droits de diffusion des matchs en clair de la Coupe du monde 2026.

M6 récupère tous les matchs en clair de la Coupe du monde 2026 au détriment de TF1

Vous n’entendrez pas Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton commenter les matchs de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. Non pas parce que les Bleus doivent encore se qualifier pour la compétition et que rien n’indique que le duo sera reconduit, mais simplement parce que M6 vient de récupérer les droits de diffusion du prochain mondial.

Selon Le Figaro, TF1, diffuseur historique des matchs en clair de la Coupe du monde, n’a pas souhaité surenchérir face à l’offre particulièrement importante de M6, dont nous ne connaissons pas encore le montant. Le groupe, qui a lancé sa plateforme TF1+ récemment, fait donc le choix de la prudence et laisse son rival retransmettre la 23ᵉ édition du Mondial organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Rappelons que TF1 et M6 avait fait une mauvaise opération avec l’élimination de l’équipe de France de football en huitièmes de finale de l’Euro 2020 (joué à l’été 2021 à cause de la pandémie de COVID-19). Cette sortie précoce des Bleus après leur défaite face à la Suisse représentait un manque à gagner de l’ordre de 10-12 millions de recettes nettes pour les deux chaînes, d’après Les Echos.

Précisons que M6 récupère bien les matchs en clair de la Coupe du monde 2026. BeIN Sports pourrait s’octroyer les affiches restantes comme ce fut le cas en 2022. Canal+, qui va lancer 18 chaînes supplémentaires dédiées au football l’été prochain, devrait aussi entrer dans la course.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et comptera pour la première fois 48 équipes pour un total de 104 matchs.