Itch.io offre 36 jeux indé sur PC pour vous occuper durant le confinement

Il est primordial de rester chez soi pendant la pandémie Covid-19, et Itch.io offre 36 bonnes raisons de le faire, grâce à autant de jeux vidéo offerts au téléchargement. Une trentaine d’autres sont en soldes.

Crédit : Itch.io

Hier, nous vous parlions de l’initiative de GOG qui, en ce moment, propose le téléchargement gratuit de 27 jeux sans DRM. Il faut croire que cela à inspirer Itch.io, un autre site de vente de jeux vidéo en ligne, à faire de même.

36 jeux indépendants offerts pour rester chez soi

Itch.io est une plateforme de vente de jeux dématérialisés à destination des créateurs indépendants. Bien moins connue que nombre de ses concurrents comme Steam, qui vient d’exploser son record d’utilisateurs connectés, Itch héberge toutefois certaines pépites. On y trouve également un très grand nombre de visual novels, ou romans vidéoludiques, mélange entre jeux vidéo et livre dont vous êtes le héros. Parmi son énorme catalogue, Itch.io a créé, en partenariat avec leurs développeurs respectifs, une sélection de 64 titres à prix réduits, dont 36 gratuits.

L’intérêt de Itch.io pour les développeurs indépendants est le système de partage de revenus laissé au choix des créateurs sans pourcentage imposé par la plateforme. La plupart des jeux présents laisse la liberté aux joueurs de choisir combien ils souhaitent dépenser. Entre ces 64 jeux, les 27 offerts par GOG et les sorties aujourd’hui de Doom Eternal, le remake de Doom 64 et d’Animal Crossing : New Horizon sur Nintendo Switch, il y a largement de quoi faire pour s’occuper même si le confinement venait à se prolonger pendant plusieurs semaines ou mois.

Voici la liste des jeux proposés dans cette sélection « Jeux pour vous aider à rester à l’intérieur » :

JEUX GRATUITS JEUX EN PROMO 0°N 0°W 10S : $2.50 (-50%) becalm A Good Snowman Is Hard To Build : $10 Bleed 2 A Mortician’s Tale : $2.69 (-70%) Cardinal Chains Anodyne : $0.99 (-90%) Codemancer ART SQOOL : $11.99 Cosmic Rochambo Cosmic Express : $10 Death Ray Manta SE Demetrios – The BIG Cynical Adventure : $0.99 (-90%) Earthtongue Double Cross : $19.99 F J O R D S Eldritch : $4.49 (-70%) Far Future Tourism Football Drama : $6.99 (-30%) Fidel Dungeon Rescue Glittermitten Grove : $5 (-75%) From Orbit ISLANDS: Non-Places : $0.99 (-80%) Fugue in Void Knights of the Card Table : $1.69 (-66%) Galactic Wars LIONKILLER : $7 (-30%) Gravity Garden Mable & The Wood : $14.99 Gyossait Deluxe Edition Mutazione : $14.99 (-25%) Little Mouse’s Encyclopedia NEON STRUCT : $5.39 (-70%) LOVE Night in the Woods : $11.99 (-40%) Macbat 64 Nuclear Throne : $10.99 Milkmaid of the Milky Way Ruggnar – Alpha : 8€ monad Secret Little Haven : $3 (-40%) Mu Cartographer SKIPCHASER $1.69 (-66%) No Response Splinter Zone : $3.34 (-33%) Pipe Push Paradise The King’s Bird : $19.99 Polymute Thumper : $5.99 (-70%) Quiet as a Stone Walden, a game : $4.61 (-75%) Shu’s Garden Wilmot’s Warehouse : $10.49 (-30%) soko loco Wunderdoktor : $4.99 (-50%) Subserial Network Super Skelemania The Rainsdowne Players The Restless The Sands of Voltark Where the Water Tastes Like Wine WitchWay Zoria: Age of Shattering

Source : Itch.io