Covid-19 : le trafic web de Reddit augmente considérablement avec la quarantaine

Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, il y a de plus en plus de gens en quarantaine. Il se trouve que ceux-ci se tournent dorénavant vers les communautés virtuelles. Quoi de mieux alors que Reddit qui est la définition même d’un site web communautaire.

Crédit : Reddit

La plateforme Reddit se décrit comme « abritant des milliers de communautés, des conversations sans fin et une connexion humaine authentique. Que vous aimiez les actualités, le sport, les jeux vidéo, les animaux les plus mignons sur Terre ou même les conseils informatiques, il existera toujours une communauté Reddit pour vous accueillir ». En effet, il y en a pour tous les goûts et les préférences sur la plateforme américaine. D’après un rapport d’Adweek, un site spécialisé en marketing, le trafic web de Reddit a augmenté d’un minimum de 20-50% en fonction des forums (aussi appelés subreddit). Mais alors, quelle est la cause de ce pic de visite ?

Reddit accueille des milliers de communautés différentes

Non seulement la pandémie de Covid-19 pousse la population à se placer en quarantaine, mais elle empêche aussi d’entretenir des relations sociales. Bien évidemment, la sécurité et le bien-être de la population sont les priorités maximales durant ces temps difficiles. Du coup, les utilisateurs bloqués chez eux utilisent Reddit ainsi que Facebook, Instagram ou Twitter pour être tenus au courant des dernières actualités. Mais ce n’est pas tout, Reddit est la plateforme idéale pour se trouver une communauté appropriée. C’est pour cette raison que les gens se tournent de plus en plus vers ce genre de plateforme, afin de rejoindre une communauté et d’échanger ou débattre avec d’autres personnes.

Quels sont donc les forums qui accueillent le plus de nouveaux venus depuis le début des mesures de quarantaine et de distanciation sociale ? D’après Adweek, les subreddit en rapport avec la finance, les sports, les voyages et l’éducation sont les plus populaires en ce moment. En effet, tous ces forums sont liés plus ou au moins directement à la pandémie actuelle de Covid-19.

N’hésitez d’ailleurs pas à aller faire un tour sur les différents subreddit de la plateforme afin de trouver ceux qui correspondent le plus à vos goûts et préférences. C’est toujours agréable d’avoir une communauté entière à portée de quelques clics de souris. Le fait qu’elles soient virtuelles n’y change pas vraiment grand-chose. Cette nouvelle fait d’ailleurs penser à Spotify et ses playlists spéciales Covid-19. Il y a de plus en plus de personnes sur Internet dans la journée donc chaque entreprise s’adapte pour accueillir les utilisateurs.

Source : Business Insider