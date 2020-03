Spotify : des playlists spéciales COVID-19 pour vous accompagner pendant le confinement

En France et dans plusieurs autres pays du monde, les gens sont depuis quelques jours confinés chez eux. Les services de vidéo en streaming ont la côte, mais les plateformes de musique aussi. Et Spotify, toujours à l’affut des tendances, est rempli depuis quelques jours de nouvelles playlists en lien avec l’épidémie de COVID-19.

Crédits : Spotify

COVID-19 Quarantine Party

Une des listes de lecture les plus complètes, et certainement les plus drôles, est celle créée par l’utilisateur Alistair Ryan. Dans cette playlist baptisée COVID-19 Quarantine Party, on retrouve des grands classiques évoquant la maladie et la contamination tels que Toxic de Britney Spears, U can’t touch this de MC Hammer ou encore Contagious d’Avril Lavigne. Mais aussi des titres faisant référence à l’isolement, tels que le tube All by myself de Céline Dion, My wandering days are over de Belle and Sebastian et Locked up d’Akon.

Certaines chansons sont néanmoins un peu plus déprimantes et font directement allusion à une fin proche, comme par exemple Another one bites the dust de Queen, Waiting for the End de Linkin Park ou encore Born to die de Lana del Rey. Cette playlist, dont certains titres font vraiment sourire (notamment Don’t touch my hair, Hands to myself ou encore Underneath the mask), a en tous cas l’air de séduire les membres Spotify. Elle a en effet déjà plus de 351 000 abonnés.

Une playlist pour vous laver les mains

D’autres compilations plus sérieuses, mais tout aussi insolites fleurissent sur Spotify. La playlist Coronavirus Hand Washing Playlist propose par exemple uniquement des titres donc le refrain dure 20 secondes. Selon les experts, il est en effet nécessaire de se frotter les mains pendant au moins 20 secondes pour bien les désinfecter. Les refrains de ces morceaux vous évitent donc de compter, et vous permettent en même temps de chanter pendant que vous vous laver les mains.

Des chansons pour se détendre et oublier le coronavirus

De nombreux abonnés Spotify créent également des playlists pour simplement aider les autres à mieux vivre le confinement. Si vous avez plutôt envie de vous détendre pendant la quarantaine, vous pouvez par exemple écouter la liste de lecture Coronavirus and Chill, qui propose des titres beaucoup moins anxiogènes pour oublier un peu l’épidémie.

