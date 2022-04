Pixel War sur Reddit : les symboles français qui apparaissent sur la toile définitive

Une partie de la toile définitive de la « Pixel War’ – Crédit : Reddit r/place

La créativité des internautes est sans limite. Le 1er avril dernier, le subreddit r/Place a relancé sa guerre de pixels. Le principe ? Chaque utilisateur est invité à intégrer un petit pixel coloré sur une fresque. Et il peut répéter la manœuvre toutes les cinq minutes. Pendant quatre jours, nous avons ainsi pu observer la progression de cette fresque évolutive intégrant des éléments iconiques de la pop culture mais aussi des symboles nationaux.

Vous l’aurez compris, cette initiative colorée de Reddit a été le théâtre d’une compétition entre plusieurs pays notamment entre l’Espagne, la France et les États-Unis. Sous l’impulsion de nombreux streamers célèbres à l’instar de KametO, Zerator, Inoxtag et Étoiles, les internautes français n’ont rien lâché, s’efforçant de porter haut et fort les couleurs hexagonales.

Pixel War : la France a une place de choix sur la fresque

Afin de réussir à s’imposer sur la fresque, la coordination était essentielle. L’implication des vidéastes français, qui ont organisé les actions, a ainsi été primordiale. Certains utilisateurs ont même passé une nuit blanche pour faire en sorte que les symboles restent bien en place. Des efforts qui n’ont pas été vains. Alors que l’opération est désormais clôturée, nous avons accès à la fresque définitive.

Et parmi les symboles de la France, on retrouve notamment le drapeau français qui trône en bas à gauche du patchwork de pixels. Notre Zizou national est dessiné sur la bande blanche, au dessus de l’astronaute Thomas Pesquet qui a fait la fierté du pays lors de sa mission sur l’ISS. La toile « La Liberté guidant le peuple » du peintre français Delacroix apparaît juste à côté. En descendant un peu plus bas, on peut également admirer l’Arc de Triomphe surplombé par un croissant et un escargot, éléments caractéristiques de l’Hexagone.

En parcourant la fresque çà et là, on peut distinguer d’autres symboles nationaux à l’instar de la Tour Eiffel. En contrebas du monument, une bouteille de vin et une baguette ont été ajoutées. Au sommet de la Dame de fer, on peut même voir Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Enfin, Notre-Dame de Paris a également une place de choix. N’hésitez pas à nous dire dans l’espace commentaires si vous avez repéré d’autres clins d’œil à la France.