CPAM : ce courrier envoyé partout en France ressemble à une arnaque à cause de l’IA, mais il est bien réel

La CPAM envoie d’étranges courriers pouvant facilement vous faire croire que vous êtes victime d’une arnaque à cause d’un bug de son IA. Pourtant, la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie est bien réelle.

Il faut vous méfier même des courriers et mails que vous recevez des organismes de santé, surtout depuis le piratage de Viamedis et Almerys en février dernier. Les sociétés sont chargées de la gestion du tiers payant de complémentaires santé de 33 millions français.

Après la cyberattaque, la CPAM indiquait aux assurés de se préparer à recevoir des appels, courriels et SMS frauduleux. En revanche, ce courrier particulièrement étrange reçu par un homme de 70 ans, lui, était bien réel.

Ce courrier de la CPAM ressemble à une arnaque à cause d’un bug de son IA

Bernard Larrat, un landais de 70 ans, a reçu un courrier surprenant de la CPAM lui demandant de mettre à jour sa situation pour justifier des conditions de régularité de son séjour en France. L’organisme le prévient qu’il doit s’exécuter avant le 15 février pour ne pas perdre ses droits.

Deux choses alertent le retraité. La première : il n’a jamais quitté son village d’Aurice. La seconde est la signature du courrier, « Robot Martin ». Bernard commence à envisager qu’il s’agit d’une fraude, mais la lettre comprend de nombreuses informations personnelles comme son nom, son adresse et son numéro de Sécurité sociale.

Il contacte la CPAM des Landes pour en savoir plus, révèle France Bleu Gascogne. On lui apprend que le robot d’intelligence artificielle utilisé par l’organisme pour rédiger les courriers a fait une erreur non seulement en signant le document, mais aussi en considérant qu’il séjournait temporairement en France.

La CPAM précise que plusieurs lettres envoyées dans toute la France ont été signées Robot Martin, alors les assurés doivent s’attendre à vivre la même expérience que Bernard. Dans le cadre de la lutte anti-fraude, la caisse primaire d’assurance maladie vous demandera bien d’envoyer les documents demandés pour conserver vos droits, malgré le bug de son IA. Restez tout de même très méfiant vis-à-vis des arnaques santé qui se multiplient sur Internet.