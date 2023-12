Galaxy Buds 3 Pro : la traduction de langues en temps réel arrive grâce à l’IA

La barrière de la langue va-t-elle bientôt disparaître ? ©️ Samsung

Comme Apple, Samsung va enrichir ses prochains appareils avec de l’IA. Le Galaxy S24 sera le premier « téléphone IA » de la marque, avec de l’IA et de l’IA générative sur l’appareil, pour générer des fonds d’écran, traduire des langues en temps réel et résumer des textes.

Et Samsung ne compte pas s’arrêter là, car un nouveau rapport révèle que l’IA sera aussi présente sur les futurs écouteurs sans fil de la firme sud-coréenne, les Galaxy Buds 3. Avec une nouveauté inédite.

Les Galaxy Buds 3 seront capables de traduire une langue en temps réel

En effet, Samsung veut sortir des Galaxy Buds survitaminés à l’IA au second semestre de l’année prochaine. Selon un rapport de Maeil Business Newspaper, ils auront la capacité de traduire les langues en temps réel pendant des appels vocaux, des appels vidéo et surtout, des discussions en face à face.

Cette fonctionnalité impressionnante serait plus efficace que la traduction linguistique des Pixel Buds de Google, car elle ne nécessiterait pas de connexion Internet active. Si elle fonctionne comme prévu, elle pourrait offrir aux consommateurs des capacités d’interprétation du langage futuristes, dignes de films de science-fiction, et ce, dès l’année prochaine.

Samsung avait déjà annoncé qu’une fonction de traduction linguistique en temps réel pour les appels vocaux sera disponible sur le Galaxy S24. Il traduira la langue de l’interlocuteur dans une langue choisie par l’utilisateur du téléphone, et inversement. Mais les Galaxy Buds 3 pourraient aller plus loin en traduisant la voix en temps réel, quand deux personnes se parlent en face à face.

On s’attend à ce que cette fonction débarque d’abord sur les Galaxy Buds 3 Pro puis, plus tard, sur les modèles non pro. Après tout, l’ANC avait d’abord été lancé pour le Galaxy Buds Pro, puis sur des modèles moins chers. Même chose pour le codec audio Hi-Fi, le Bluetooth LE Audio et Auracast, introduits avec les Galaxy Buds 2 Pro.

