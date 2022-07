Creed 3 : le film est repoussé en 2023, Sylvester Stallone absent du casting

Mauvaise nouvelle pour les fans des films de la série Rocky. Creed 3 (Creed III), le film américain réalisé par Michael B. Jordan et dont la sortie était prévue en 2022, est repoussé à l’année prochaine.

Creed © Warner Bros.

La sortie en salles de Creed III de Michael B. Jordan a été repoussée d’un peu plus de trois mois. Le troisième film de la série et le neuvième film de l’ensemble de la franchise Rocky devait sortir le 23 novembre 2022. Selon Variety, le film sera désormais de sortie dans nos salles obscures le 3 mars 2023.

Donnie Creed revient pour un troisième round

Creed III marquera le premier long métrage de Jordan, qui reprendra également son rôle du boxeur Donnie, Adonis Creed. Le scénario de la suite est écrit par Keenan Coogler et Zach Baylin à partir d’une histoire qu’ils ont coécrite avec Ryan Coogler, réalisateur du film original.

Jordan est rejoint dans Creed III par d’autres piliers de la série, à l’instar de Tessa Thompson, Phylicia Rashad et Wood Harris, qui reprennent leurs rôles de Bianca Taylor, Mary Anne Creed et Tony Evers, respectivement. De plus, Florian Munteanu reprendra son rôle de Viktor Drago, aperçu dans Creed II.

Comme nous vous l’avions indiqué, Rocky Balboa, incarné par Sylvester Stallone, serait remarquablement absent. L’acteur avait pourtant joué le personnage emblématique dans les six films Rocky originaux, ainsi que dans les deux premiers films Creed. Malgré son absence à l’écran de Creed III, Stallone reste attaché au film en tant que producteur.

Réalisé et coécrit par Ryan Coogler, le film original marquait la première apparition à l’écran de Jordan en tant que Donnie Creed, fils illégitime du boxeur et ancien champion du monde poids-lourds Apollo Creed, mort au cours d’un match d’exhibition en 1985 contre Ivan Drago. Dans le film, Donnie est encadré par Rocky Balboa en personne. Les détails de l’intrigue pour Creed III n’ont cependant pas encore été révélés.

Source : Variety