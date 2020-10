Cyberpunk 2077 : on sait pourquoi sa sortie a encore été repoussée

Affiche de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Au lieu de sortir le 19 novembre comme nous l’attendions, Cyberpunk 2077 sera finalement disponible à partir du 10 décembre prochain. Les joueurs attendent ce jeu de rôle en solo dans un univers dystopique et cyberpunk depuis plusieurs années. Trois semaines de retard ne vont pas réellement changer la donne. Le jeu est passé Gold au début du mois d’octobre. Ce terme est utilisé pour définir un jeu dont le développement est achevé et approuvé. En effet, le développement de Cyberpunk 2077 est terminé. Cependant, le studio CD Projekt RED a précisé sur Twitter que « de nombreuses améliorations sont en cours et elles seront distribuées via un patch Day 0. Nous avons mal calculé cette période ».

Les 9 versions de Cyberpunk 2077 doivent être testées avant la sortie du jeu

Pendant les six semaines qui nous séparent de Cyberpunk 2077, les développeurs vont devoir préparer et tester les 9 versions du jeu. En effet, il est compatible avec les consoles next-gen qui sont les Xbox Series X / S et la PlayStation 5, mais aussi avec les Xbox One / X, les PS4 / Pro, PC et Stadia. CD Projekt RED veut s’assurer que son jeu d’action-RPG tourne parfaitement sur chaque machine avec laquelle il est compatible.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 est un jeu en monde ouvert se déroulant dans la ville cyberpunk de Night City. La quête principale sera un peu plus courte que celle de The Witcher 3, qui est à ce jour le jeu le plus populaire du studio polonais. La customisation du personnage sera très poussée, et les joueurs pourront même personnaliser les parties intimes de V, le héros féminin ou masculin du jeu. Le studio a aussi annoncé que Cyberpunk 2077 aura de nombreux DLC gratuits et payants.

Les développeurs reçoivent des messages de mort à cause des trois semaines de retard de Cyberpunk 2077

La communauté a eu une réaction très mitigée à l’annonce du retard de Cyberpunk 2077. Le senior game designer Andrzej Zawadzki a partagé sur Twitter un exemple du type de messages que lui et l’équipe entière reçoivent. Il s’agit de messages haineux allant jusqu’au harcèlement et aux menaces de mort.

This is one of the mildest messages some of us got. There were far, FAR worse. Every single one is being reported. We will not let it go through.

Do not treat it lightly. Do not ignore it. It is serious.

Comme Andrzej Zawadzki l’a lui-même dit : « envoyer des menaces de mort aux développeurs est absolument inacceptable et tout simplement injuste. Nous sommes des personnes, tout comme vous ». Bien entendu, les développeurs ont également reçu de nombreux messages positifs. Cet incident démontre une fois de plus à quel point certains internautes peuvent se montrer haineux et toxiques en ligne. Il y a quelques mois, une doubleuse de The Last of Us Part II recevait aussi des menaces de mort. Certains joueurs détestaient le personnage qu’elle doublait dans le jeu.

Cyberpunk 2077 aura décidément eu un passé mouvementé. Initialement prévu pour une sortie en avril, il a été repoussé au 17 septembre à cause, entre autres, des versions PS4 et Xbox One qui prenaient plus de temps. Ensuite, CD Projekt RED l’a repoussé une nouvelle fois du 17 septembre au 19 novembre. Enfin, si tout se passe bien, il devrait être disponible à partir du 10 décembre prochain.

