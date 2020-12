Cyberpunk 2077 : combien d’heures de jeu avant de rencontrer Keanu Reeves ?

Cyberpunk 2077 vient de sortir sur PC, Xbox One et PS4. L’acteur Keanu Reeves est la star du jeu dont la présence a largement contribué à faire monter la hype auprès des joueurs. Au bout de combien d’heures de jeu allez-vous le rencontrer ?

Cyberpunk 2077 est enfin disponible dès aujourd’hui après avoir été retardé trois fois cette année. Le jeu est sorti depuis seulement quelques heures, mais certains joueurs ont déjà eu le temps de se plonger dans son histoire, et surtout dans la ville de Night City où règnent la violence, les implants cybernétiques et le sexe.

Johnny Silverhand interprété par Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

La star que tous les joueurs attendent de rencontrer avec impatience est l’acteur Keanu Reeves qui interprète le personnage Johnny Silverhand. Ce personnage est un ancien militaire qui est considéré comme étant devenu le premier « Rockerboy ». Dans Cyberpunk 2077, les Rockerboys se révoltent contre l’autorité et les corporations qui ont la mainmise sur le peuple.

Votre personnage V va rencontrer Johnny Silverhand entre 6 et 10 heures de jeu

Johnny Silverhand est l’un des personnages les plus importants de Cyberpunk 2077. Vous allez donc forcément le rencontrer en suivant la quête principale du jeu qui est d’ailleurs plus courte que celle de The Witcher 3, l’autre chef-d’œuvre du studio CD Projekt RED.

Quand vous lancez Cyberpunk 2077 pour la première fois, vous choisissez entre un personnage féminin, masculin, transgenre ou non-binaire qui s’appelle V dans tous les cas. Vous devez ensuite personnaliser ce personnage avec des options de customisation très poussées qui comprennent aussi les parties intimes. Après cette étape, vous pouvez enfin incarner votre personnage dans les rues de Night City. V est un mercenaire à la recherche d’un implant qui serait la clé de l’immortalité.

Tous les joueurs ne rencontrent pas Johnny Silverhand (Keanu Reeves) après le même nombre d’heures jouées. En effet, tout dépend de votre style de jeu. Si vous ne vous éparpillez pas trop durant les premiers chapitres de l’histoire, vous devriez tomber sur Johnny Silverhand au bout de 6 heures de jeu environ. Par contre, si vous passez un peu plus de temps à explorer la ville et ses rues sombres, vous rencontrerez sûrement Johnny Silverhand en un peu moins de 10 heures de jeu. Pour rappel, vous pouvez jouer à Cyberpunk 2077 sur PS4 avant de transférer votre sauvegarde sur PS5 sans perdre votre progression.

Source : Screen Rant