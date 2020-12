Cyberpunk 2077 : le guide officiel de 464 pages disponible à la sortie du jeu

Après plusieurs années d’attente, Cyberpunk 2077 sort enfin d’ici quelques jours, le 10 décembre prochain. Les joueurs attendent avec impatience le jeu de l’année en monde ouvert dans un univers dystopique. Comme pour tous les jeux vidéo, d’innombrables guides seront disponibles sur Internet à portée de clics. Néanmoins, rien ne vaut un véritable guide officiel en papier.

Les deux versions du guide officiel de Cyberpunk 2077 – Crédit : Piggyback

L’éditeur Piggyback réputé pour ses guides de jeux vidéo comme celui de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore celui de Red Dead Redemption 2 vient d’annoncer une très bonne nouvelle. Le guide officiel complet de Cyberpunk 2077 sera disponible le jour même de la sortie du jeu.

Tous les détails de Cyberpunk 2077 contenus dans les 464 pages du guide

Piggyback n’a pas préparé qu’un seul guide pour les fans de Cyberpunk 2077, mais deux : l’édition Standard avec une couverture souple et l’édition Collector avec une couverture rigide. Les deux versions du guide sont très complètes. Comme l’a précisé Piggyback, « tous les mécanismes du jeu et les outils à votre disposition y sont passés au crible ». De plus, le guide a la particularité de présenter des organigrammes qui présentent les différentes possibilités de chaque quête du jeu. D’ailleurs, CD Projekt RED avait confirmé que la quête principale sera plus courte que celle de The Witcher 3.

Le guide contient également des cartes annotées ainsi que de nombreuses informations pour la personnalisation du personnage. Celle-ci est très poussée jusque dans les moindres détails et les joueurs pourront même customiser les parties intimes de leur personnage masculin ou féminin.

Enfin, Piggyback a annoncé que l’édition Standard fait 464 pages tandis que l’édition Collector fait 496 pages. Cette version contient effectivement un bonus qui est « une plongée visuelle dans l’univers de Night City à travers ses industries du loisir, du spectacle et de la publicité ». Les deux versions du guide officiel de Cyberpunk 2077 sont disponibles en précommande au prix de 19,99 € et 29,99 € respectivement.

Source : PC Gamer