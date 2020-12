Cyberpunk 2077 : Les scènes de sexe apparaissent sur Pornhub

Crédit : CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 10 décembre, à 1 heure du matin en France, pour ceux qui ont opté pour le dématérialisé. Ceux préférant le physique recevront le jeu en journée, à moins d’avoir eu la chance de le retirer en avance. Cyberpunk 2077 sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC (également cloud gaming avec Nvidia GeForce Now pour streamer depuis Steam/GOG ou Epic Games) et Stadia. Plus tard viendront les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/Series, avec la possibilité de transférer vos sauvegardes, qui profitent, en attendant, d’une rétrocompatibilité. Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle cyberpunk qui a demandé beaucoup de travail, CD Projekt a largement été critiqué à ce propos. Un univers mature, très adulte, qui n’hésite pas à glisser des scènes de sexe très explicites, comme dans The Witcher, adapté par Netflix et une saison 2 en route. Et après la parodie porno de Cyberpunk 2077, ce sont des vidéos sexuelles du jeu qui apparaissent sur Pornhub.

Des scènes de sexe suffisamment explicites pour apparaître sur Pornhub

CD Projekt avait anticipé le coup et demandé, en marge de la sortie de Cyberpunk 2077, de ne pas mettre d’images en ligne avant le 10 décembre. Les petits malins qui ont obtenu le jeu en avance ont bien tenté d’enfreindre la règle, mais la plupart des vidéos ont été supprimées par les plateformes. Mais pas forcément sur Pornhub, leader du contenu pornographique en ligne.

Etant plutôt mature et n’épargnant pas les joueurs d’un monde ultra sexualité, les séquences du genre semblent nombreuses avec une mise en scène immersive. Il n’en fallait pas moins pour que des vidéos de ces séquences apparaissent sur Pornhub, avec des milliers de vues au compteur. Si beaucoup ont été supprimée par MindGeek, société mère du site, d’autres sont encore présentes et révèlent les moments intimes de Cyberpunk 2077 (vérifié par la rédaction !).

Cyberpunk 2077 dépeint un monde hypersexualisé – Crédit : CD Projekt RED

Que le sexe soit aussi présent dans Cyberpunk 2077 n’a rien d’étonnant. Toutes les vidéos publiées par CD Projekt depuis deux ans montrent un jeu où l’hypersexualisation se trouve à tous les coins de rue dans un monde cyberpunk à la dérive. Une société totalitaire, violente, où l’être humain n’a plus sa place. Un propos déjà présent dans le jeu de rôle papier Cyberpunk 2020 dont est tiré 2077, imaginé par Mike Pondsmith (consultant sur l’œuvre de CD Projekt).

Comme l’explique Gaming Bible, les séquences matures de Cyberpunk 2077 mettent en scène du sexe oral, de la prostitution, et des moments très graphiques. Les développeurs ont d’ailleurs utilisé une technologie de capture de mouvement pour rendre ces moments encore plus immersifs.

Rappelons, pour les plus sensibles, que la nudité pourra être désactivée dans les paramètres de Cyberpunk 2077.

Source : CBR