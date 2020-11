Cyberpunk 2077 : le jeu n’est pas encore sorti, mais il a déjà droit à une parodie porno

La parodie porno de Cyberpunk 2077 est finalement sortie avant le jeu lui-même. Le directeur du développement commercial de CD Projekt RED, Rafal Jaki, a remarqué l’initiative sur Twitter et, selon lui, l’imitation est la plus haute forme d’éloge.

Gameplay de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

C’est le comble. Le jeu le plus anticipé de l’année sortira seulement après la parodie porno qui a été réalisée pour l’occasion. Celle-ci n’aura au moins pas eu autant de retard. La sortie de Cyberpunk 2077 a effectivement été repoussée trois fois cette année avant d’être finalement fixée au 10 décembre prochain. D’ailleurs, CD Projekt a confirmé que le jeu sera vraiment disponible à cette date, contrairement aux craintes de certains joueurs. Dans Cyberpunk 2077, les joueurs seront plongés en plein cœur de la ville dystopique de Night City aux côtés de Keanu Reeves où tout est possible (littéralement).

Ne pas confondre Cyberpunk 2077 et Cyberpunk 2077 XXX Parody

Vous le savez sûrement déjà, mais Cyberpunk 2077 est interdit aux moins de 18 ans. En plus d’être très violent, le jeu de CD Projekt RED contient de la nudité, du sexe, de l’alcool, de la drogue, etc. De plus, non seulement le joueur peut choisir entre homme ou femme, mais il peut aussi personnaliser les parties intimes de son personnage. Cyberpunk 2077 est déjà plus qu’un jeu vidéo. L’univers de Night City se retrouvera effectivement dans la série animée Cyberpunk : Edgerunners qui est attendue sur Netflix pour 2022.

Les développeurs s’en seront sûrement passés, mais l’univers de Cyberpunk 2077 a déjà été repris pour une parodie pornographique. Rafal Jaki, le directeur du développement commercial de CD Projekt RED, a partagé la couverture de cette parodie sur Twitter. Il a déclaré que : « je suppose que l’imitation est la plus haute forme d’éloge ? ». CD Projekt RED n’a donc pas mal pris l’initiative, même si la parodie Cyberpunk 2077 XXX Parody n’a pas hésité à reprendre le nom du jeu sans la moindre imagination.

I guess mimicking is the highest form of praise? 😉 pic.twitter.com/h1S8gnsaxe — Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un titre du studio a eu droit à une parodie pornographique. Comme Rafal Jaki l’a précisé dans un autre tweet, c’est déjà arrivé pour The Witcher 2: Assassins of Kings qui est sorti en 2011.

Gerwant znalazł i podesłał linka 😉 pic.twitter.com/VjrRJic7B9 — Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020

Source : Screen Rant