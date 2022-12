Darty casse le prix du vidéoprojecteur Epson FH-02 avec -100€ de réduction !

Voir l’offre chez Darty

Les vidéoprojecteurs sont de plus en plus courants dans les ménages français, et pour causes ! Ils prennent très peu de place et permettent pourtant de transformer votre salon en véritable salle de cinéma ! Capable de projeter vos films et séries sur vos murs, ils sont très pratiques, mais souvent très coûteux. On a donc cherché pour vous une offre intéressante en promotion et on a trouvé une pépite : le vidéoprojecteur Epson FH-02 avec -100€ de remise immédiate chez Darty !

Vous pouvez ainsi vous procurer l’appareil pour seulement 649,99€ au lieu de 749,99€ ! L’enseigne vous propose également une livraison express en 2h à partir de 14,99€ ! Si vous le souhaitez, vous pouvez ainsi recevoir votre vidéoprojecteur avant le nouvel an !

Une installation facile et une grande image jusqu’à 391 pouces

Le vidéoprojecteur Epson FH-02 propose une image Full HD et vous permet de créer une très grand écran partout où vous le souhaitez : chez vous, au travail, à l’école, etc. Il permet une image jusqu’à 391 pouces, soit 10 mètres ! Vous ferez ainsi mieux qu’un cinéma, et ce, avec une qualité Full HD 1080p.

Il est compatible avec Android TV et très facile à utiliser. Il offre notamment la correction du trapèze pour une alignement parfait et rapide de votre image.

Aussi, il propose une luminosité de 3000 lumens pour une image nette et toujours lumineuse, qu’importe le support. La gamme de couleurs est riche et les détails sont nets grâce à la technologie 3LCD.

Si vous le souhaitez, Darty vous propose également de payer ce vidéoprojecteur en 4x avec 14,30€ de frais. Vous payez ainsi pendant 4 mois 162,42€/mois et vous profitez d’un vidéoprojecteur haut de gamme de qualité.

