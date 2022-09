De l’eau extra-terrestre a été découverte dans une météorite pour la toute première fois

La météorite © London Natural History Museum

Des scientifiques ont découvert pour la toute première fois de l’eau extraterrestre au sein d’une météorite. Ce corps stellaire a été découvert après s’être écrasé dans une allée de la ville de Winchcombe, dans le Gloucestershire, en février dernier. Les scientifiques pensent que cette eau pourrait contenir de nombreux indices qui nous aideraient à mieux comprendre l’origine de l’eau sur Terre.

La météorite, vieille de 4,6 milliards d’années, provient de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il s’agit de la première météorite trouvée en Grande-Bretagne depuis 1991. Des fragments ont été exposés au London Natural History Museum le 17 mai 2021.

Une météorite qui pourrait contenir des indices sur l’origine de l’eau sur notre planète

Les scientifiques disent qu’environ 12 % de l’échantillon de 0,5 kg est composé d’eau, ce qui est remarquable. Il s’agit du spécimen collecté le moins contaminé jusqu’à présent, selon un article de Sky News. L’échantillon, disent-ils, a été récupéré dans les 12 heures suivant sa collision avec la Terre. En tant que tel, il n’a pas été contaminé par l’eau et d’autres matériaux sur Terre.

C’est une nouvelle fantastique pour la communauté scientifique, car cela signifie que nous avons enfin un tout premier aperçu de la qualité d’une eau extra-terrestre non contaminée. Les scientifiques, qui essaient toujours de découvrir comment les océans se sont formés sur Terre, espèrent que cela pourrait les aider à fournir des réponses.

À lire : Écoutez le son d’une météorite s’écrasant sur Mars

L’origine de l’eau sur Terre est sujette à de nombreux débats. Des astéroïdes comme Bennu ont déjà fourni un aperçu de la façon dont la vie s’est formée sur notre planète, mais découvrir la véritable origine de l’eau est bien plus complexe. Une grande partie de ce débat se porte sur la question de savoir si les astéroïdes ou les comètes sont les principales sources de la première eau à se former sur Terre, ou non.

Bien que cet échantillon particulier n’ait pas encore apporté de réponse définitive, il donne un premier aperçu de la quantité de concentration d’eau que les météorites peuvent embarquer. Vu sa composition, qui est très similaire à celle de l’eau sur Terre, certains scientifiques disent que les comètes et les météorites ont probablement joué un rôle central dans l’origine de l’eau sur Terre.

Source : Sky News