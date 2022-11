De nombreuses images pour le film Super Mario Bros viennent de fuiter en ligne

Une dizaine d’images et de posters officiels pour le film Super Mario Bros. viennent de se retrouver en ligne. On peut y voir les différents personnages principaux : Mario, Luigi, Peach, Bowser, Toad, mais aussi Pauline, que l’on aperçoit à droite du camion appartenant aux deux frères.

Super Mario Bros, le film © Nintendo

Après un tout premier poster, dizaines d’images sont apparues en ligne pour le film Super Mario Bros. aujourd’hui. Les photos sont apparues sur des sites Web tels que 4chan. On ne sait pas encore d’où elles proviennent, mais tout indique qu’elles sont parfaitement légitimes.

En plus de montrer le casting principal, y compris Mario, Luigi, Peach, Bowser et Toad, ces images dévoilent en plus un nouveau personnage : Pauline, que vous pouvez trouver à droite du camion de Mario et Luigi (ci-dessus). Pour rappel, Nintendo a annoncé un Direct qui sera diffusé dans un peu moins de 24 heures.

Des images et un synopsis sur le film Super Mario Bros.

En même temps que les images, un informateur a divulgué le synopsis du film : « Le film raconte l’histoire de deux plombiers de Brooklyn qui sont frères et meilleurs amis : Mario et Luigi, perpétuellement anxieux et qui préféreraient n’aller nulle part ».

L’informateur ajoute. « Nous commençons avec les frères Super Mario qui rencontrent des difficultés avec leur entreprise de plomberie. Puis, nous nous retrouvons dans une aventure éclair à travers le royaume champignon. Tout au long de leur voyage, nous verrons un casting de personnages familiers et adorables, qui s’unissent finalement pour vaincre le méchant avide de pouvoir, Bowser ».

Il y a quelque temps, la première bande-annonce du film avait donné aux fans l’occasion d’entendre Chris Pratt en tant que voix de Mario. Une image publiée lundi suggérait aussi que la deuxième bande-annonce pourrait faire ses débuts avec Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach. Le film Super Mario Bros. sortira en salles le 7 avril 2023.

Vous pouvez voir les images ci-dessous.

