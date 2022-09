Deadpool 3 : toutes les référence cachées du trailer

Des clins d’œil ici et là ! – Crédit : 20th Century Fox

À la surprise générale, Ryan Reynolds a utilisé son compte Twitter pour annoncer Deadpool 3. L’occasion de dévoiler une date de sortie, le 4 septembre 2024, mais surtout le retour de Hugh Jackman en tant que Logan. En plus d’officialiser la présence de Deadpool et Wolverine dans le MCU, ce trailer contient des références cachées.

Voici tous ces easter eggs que vous avez peut-être manqués !

À lire > Ryan Reynolds explique pourquoi Wolverine revient dans Deadpool 3

La bouche cousue de X-Men Origins : Wolverine

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Dans le tweet dévoilant le trailer, Ryan Reynolds déclare : « Difficile de garder ma bouche cousue à propos de cela ». Référence évidente au (mauvais) X-Men Origins : Wolverine dans lequel l’acteur incarne une première itération de Deadpool. Un personnage au design différent (et laid), très premier degré mais surtout… muet avec la bouche cousue.

Un comble pour le très bavard Wade Wilson ! D’où cette déclaration en forme de clin d’œil.

La maison du clip All Too Well de Taylor Swift

Crédit : 20th Century Fox

Les amateurs de musique pop ont peut-être reconnu le décor du court-métrage de Taylor Swift pour sa réédition de la chanson All Too Well. Une référence bien évidente mais que tout le monde n’a pas saisi.

On imagine que Ryan Reynolds n’a pas choisi ce lieu au hasard…

La forêt de Adam à travers le temps

Crédit : 20th Century Fox

Adam à travers le temps est un long-métrage Netflix avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo (Hulk dans le MCU). Ce film de science-fiction met en scène une forêt qui rappelle fortement celle dans le trailer balancé par Ryan Reynolds.

Une connexion du ReynoldsVerse ?

Le placement de produit pour Aviation American Gin

Crédit : 20th Century Fox

Le trailer montre Ryan Reynolds remplir une tasse avec de l’Aviation Gin. Une autre référence à lui-même puisque l’acteur a cofondé la société.

Hop, placement de produit ni vu ni connu !

Bonus : Le voyage temporel de Deadpool 2

Crédit : 20th Century Fox

Dans Deadpool 2, Wade Wilson se rend dans le passé pour sauver sa fiancée Vanessa et Peter des X-Force. L’antihéros fait alors face à Wolverine et lui explique qu’un jour, il va raccrocher les griffes et rendre tout le monde triste. Mais qu’il recevra également une invitation pour une dernière aventure et qu’il faudra l’accepter.

Un annonce avant l’heure du comeback de Hugh Jackman en Wolverine après Logan ?

Source : Collider