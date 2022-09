Deadpool 3 sortira en 2024 avec Hugh Jackman de retour en Wolverine

Le mutant Logan, alias Wolverine, va enfin faire ses premiers pas dans le MCU, et ce, par le biais de Deadpool 3. Ryan Reynolds l’a lui-même annoncé dans une vidéo postée sur son compte Twitter personnel et ce n’était pas une blague. Non seulement Wolverine va arriver dans le MCU, mais il sera aussi à nouveau interprété par Hugh Jackman.

Hugh Jackman dans Logan (2017) © 20th Century Studios

L’acteur australien a confirmé son retour en Wolverine en partageant la vidéo de Ryan Reynolds sur son compte. Au moment où celui-ci demande : « Hey Hugh, tu veux jouer Wolverine une fois de plus ? ». On entend alors la voix de Hugh Jackman répond alors « ouais bien sûr Ryan ».

Hugh Jackman n’avait pas repris son rôle de Wolverine depuis Logan en 2017

Dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, Ryan Reynolds s’excuse d’avoir raté la D23. « Salut tout le monde, nous sommes extrêmement tristes d’avoir raté la D23, mais nous travaillons très dur sur le prochain film Deadpool depuis un bon moment maintenant », a-t-il déclaré avant d’annoncer le retour de Hugh Jackman.

Ce sera la première fois que Hugh Jackman reprend son rôle de Logan depuis la sortie du film éponyme réalisé par James Mangold en 2017. L’acteur avait même révélé à l’époque que Logan serait son dernier film dans la peau de Wolverine. Cinq ans plus tard, il change finalement d’avis pour revenir dans Deadpool 3 réalisé par Shawn Levy. Avant la confirmation officielle de Ryan Reynolds, le retour de Hugh Jackman en Wolverine a déjà fait parler de lui plusieurs fois.

Enfin, on rappelle que Kevin Feige a de grandes ambitions pour Deadpool 3. Il veut en faire un film aussi gros que Avengers : Infinity War ou même Thor : Ragnarok. Cela explique donc le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Nous avons encore peu de détails supplémentaires sur Deadpool 3, mais sa sortie en salles est prévue pour le 6 septembre 2024. D’ailleurs, un crossover entre Deadpool et Stranger Things a aussi récemment été confirmé.

Source : ComicBook