Découvrez les 3 meilleurs smartphones testés par Tom’s Guide en août 2024

Comme tous les mois, de nombreuses références viennent de rejoindre le marché du smartphone. En effet, la dernière génération de smartphones Google, les Pixel 9, est enfin disponible. La marque vient de renouveler sa gamme en proposant toujours des mobiles boostés à l’IA. De plus, ces derniers se démarquent de la concurrence grâce aux performances impressionnantes de leur module photo. De plus, le large choix de modèles permet à tout le monde de trouver un appareil adapté à ses besoins.

Pour compléter cette sélection, nous vous proposons également un mobile Nubia. Si le fabricant reste méconnu en France, il est réputé pour ses produits offrant un excellent rapport qualité/prix. Si vous êtes à la recherche d’un photophone avec suffisamment de puissance pour du gaming, il va être difficile de résister au dernier Nubia Z60 Ultra. Voici les 3 smartphones du moment testés et recommandés par Tom’s Guide.

Google Pixel 9 Pro XL, le meilleur smartphone d’août 2024

9/10 Google Pixel 9 Pro XL Le meilleur smartphone d'août 2024

Petite nouveauté dans les gammes Google, la réapparition d’une version XL pourtant absente avec les dernières générations. Dans tous les cas, le dernier Pixel 9 Pro XL se positionne comme un imposant smartphone premium qui saura ravir tous les amateurs de photographie sur mobile. Plus concrètement, ce modèle dispose d’un ensemble de 3 capteurs, dont un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx.

Bien évidemment, le tout est accompagné des fonctionnalités offertes par l’IA. Dans tous les cas, le rendu est simplement remarquable avec des clichés de nuit très réussis. Pour le reste, il possède une imposante dalle OLED de 6,8 pouces avec un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La qualité d’affichage est bonne et on note un très bon niveau de luminosité. Ensuite, il embarque le SoC Tensor G4 avec 16 Go de mémoire vive. Si les performances sont au rendez-vous, il n’en reste pas moins inférieur au fameux Snapdragon 8 Gen 3. Pour autant, c’est un mobile adapté au gaming.

Seul regret avec ce Pixel 9 Pro XL, pour profiter de toute la puissance de l’IA, il va falloir souscrire à un abonnement à Gemini Advance pour 21,99 €/mois. Autre regret, la charge rapide ne brille toujours pas en termes de vitesse.

À lire aussi : notre test détaillé du Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9, le photophone boosté à l’IA

9/10 Google Pixel 9 Le photophone boosté à l'IA

Performances photo Autonomie importante

Autonomie importante Qualité de sa dalle OLED On n’aime pas Absence du téléobjectif

Si vous préférez un smartphone plus compact, mais disposant tout de même de bonnes performances, le Google Pixel 9 est un choix tout indiqué. De plus, ce dernier est disponible sous la barre des 1000 euros, ce qui n’est pas le cas des autres appareils de sa génération. Quoiqu’il arrive, ce modèle embarque une dalle OLED de 6,3 pouces. Si la qualité d’affichage est très bonne, nous regrettons tout de même un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz.

C’est dommage, de ne pas profiter d’un rafraîchissement adaptatif sur un mobile haut de gamme. D’autre part, il est lui aussi équipé du Google Tensor G4, mais il est seulement accompagné par 12 Go de ram. Pour autant, les performances restent excellentes. Venons-en à la partie qui nous intéresse, la photographie. Ce produit fait l’impasse sur le téléobjectif et possède donc deux capteurs (grand-angle et ultra grand-angle). Mais à la pratique, la qualité des clichés reste remarquable, et cela même en situation de basse luminosité.

Enfin, il est toujours aussi plaisant d’utiliser les différentes fonctions photo comme l’outil de retouche. Dernier point, lors de notre test, nous avons enregistré une autonomie de 25 heures en streaming vidéo. Pour le coup, le résultat est plus que convaincant.

À lire aussi : notre test détaillé du Pixel 9

Nubia Z60 Ultra, la puissance à un prix raisonnable

9/10 Nubia Z60 Ultra La puissance à un prix raisonnable

On aime Performances impressionnantes

Module photo réussi

Smartphone endurant

Charge rapide

Caméra frontale invisible On n'aime pas Luminosité de l'écran perfectible

Risque de chauffe du SoC

S’il est vrai que le prix de départ du Nubia Z60 Ultra en fait un smartphone onéreux, il n’empêche qu’à la vue de sa fiche technique, il offre un superbe rapport qualité/prix. En effet, il est rare de trouver un mobile à moins de 1000 euros alliant grande puissance, endurance et excellentes performances photo. Dans le détail, il possède une dalle OLED de 6,8 pouces rafraîchie jusqu’à 120 Hz. La qualité de l’écran est bonne, mais nous aurions tout de même apprécié une meilleure luminosité.

Sinon, nous retrouvons un processeur Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de ram. Sachez qu’il existe aussi des versions avec 16 ou 24 Go de mémoire vive. Dans tous les cas, les performances sont impressionnantes avec des résultats supérieurs au Galaxy S24 Ultra dans certaines mesures. En bref, c’est une solution parfaite pour les amateurs de gaming. Autre point fort de ce mobile Nubia, la photo. Il dispose de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx (Sony IMX906).

Les prises de vue sont superbes, mais il faut reconnaître qu’il n’est pas au niveau d’un Pixel 9 Pro XL notamment au niveau des clichés de nuit. Enfin, il embarque une imposante batterie de 6000 mAh ! En bref, l’autonomie est excellente et il faut environ 45 minutes pour le recharger à 100 %.

À lire aussi : notre test détaillé du Nubia Z60 Ultra