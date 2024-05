Découvrez les 3 meilleurs smartphones testés par Tom’s Guide en mai 2024

Top 3 des smartphones testés par la rédaction

Le marché du smartphone est toujours plus vaste et faire le bon choix est de plus en plus difficile. Pour vous accompagner dans vos recherches, nous réalisons de nombreux tests détaillés pour mettre en lumière les différentes forces et faiblesses des mobiles sortis ces dernières semaines. Dans cet article, nous avons sélectionné les appareils les plus intéressants du moment.

Bien évidemment, nous allons présenter un produit premium (le Xiaomi 14 Ultra), mais également deux autres modèles offrant un très bon rapport qualité/prix. En effet, Samsung a récemment dévoilé sa nouvelle série des Galaxy A que nous avons enfin eu l’occasion de tester. Enfin, vous pouvez également consulter notre rubrique dédiée pour découvrir tous les tests effectués par la rédaction. Découvrez notre comparatif des trois meilleurs smartphones de mai 2024.

Xiaomi 14 Ultra, le meilleur smartphone de mai 2024

9/10 Xiaomi 14 Ultra Le meilleur smartphone de mai 2024 € 14 Ultra 512Go Noir 5G 1,033.99€

1,033.99€ Voir l’offre

1,073.43€ Voir l’offre

1,093.09€ Voir l’offre

1,103.99€ Voir l’offre

1118€ Voir l’offre

1294€ Voir l’offre

1,417.60€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1,499.90€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Superbe qualité d’affichage

Superbe qualité d’affichage Module photo impressionnant

Module photo impressionnant Kit photo appréciable

Kit photo appréciable Ne manque pas de puissance

Ne manque pas de puissance Charge rapide efficace

Charge rapide efficace Design original On n’aime pas Peut chauffer dans certaines situations

Peut chauffer dans certaines situations Autonomie en retrait par rapport à ses concurrents directs

Le Xiaomi 14 Ultra est le nouveau fleuron du fabricant chinois. Ce dernier se positionne comme un véritable concurrent au Galaxy S24 Ultra et à l’iPhone 15 Pro Max. Il embarque une impressionnante fiche technique, mais il se démarque surtout au niveau de ses performances photo. En effet, le partenariat avec la marque Leica a été renouvelé et dans le détail, ce photophone dispose d’un ensemble de 4 capteurs de 50 Mpx dont un principal d’une taille de 1 pouce.

Sans surprise, la qualité des clichés est impressionnante de jour comme nuit. Et comme si cela ne suffisait pas, il est possible de se procurer un kit transformant le smartphone en véritable appareil photo ! Pour le reste, on retrouve une dalle Amoled de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. En bref, il n’y a rien à redire de ce côté. D’autre part, il dispose évidemment du SoC Snapdragon 8 Gen 3 épaulé ici par pas moins de 16 Go de ram. Si les performances sont au rendez-vous, il lui arrive de chauffer s’il est poussé dans ses retranchements.

Pour finir, sa batterie de 5000 mAh assure aisément une journée d’autonomie et son chargeur de 90W permet de le recharger complètement en un peu plus de 30 minutes.

À lire aussi : notre test détaillé du Xiaomi 14 Ultra

Samsung Galaxy A55, pour un excellent rapport qualité/prix

9/10 Samsung Galaxy A55 Pour un excellent rapport qualité/prix € Smartphone Samsung Galaxy A55 6,6″ 5G… 359.80€

359.80€ Voir l’offre

360€ Voir l’offre

362€ Voir l’offre

365.75€ Voir l’offre

366.63€ Voir l’offre

378€ Voir l’offre

386.99€ Voir l’offre

459.99€ Voir l’offre

469€ Voir l’offre

479€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bonnes performances pour sa catégorie

Bonnes performances pour sa catégorie Très belle qualité d’affichage

Très belle qualité d’affichage Autonomie plus que correcte

Autonomie plus que correcte Présence d’un port microSD

Présence d’un port microSD Bonne qualité des photos de jour

Bonne qualité des photos de jour Certifié IP67 On n’aime pas Photo de nuit de faible qualité

Photo de nuit de faible qualité Recharge toujours aussi lente

Avec le Galaxy A55, nous arrivons sur la nouvelle référence des smartphones de milieu de gamme. En effet, pour un appareil à plus ou moins 500 euros selon la version (128 ou 256 Go), le fabricant coréen nous gratifie ici d’un produit particulièrement convaincant. Quoiqu’il arrive, il reprend la recette qui a fait le succès de son prédécesseur, mais améliore tout de même certains points à commencer par son écran.

En effet, la dalle Amoled est passée de 6,4 à 6,6 pouces ce qui offre un meilleur confort d’utilisation. Dans tous les cas, la qualité d’affichage est très bonne et son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz. Ensuite, il est équipé d’un processeur Exynos 1480 accompagné de 8 Go de ram. Sans être un monstre de puissance, l’ensemble est suffisant pour du multitâche. Cependant, ce n’est pas le produit le plus adapté au gaming. D’autre part, il embarque un ensemble de 3 capteurs photo de respectivement 50, 8 et 5 Mpx.

Comme souvent avec les smartphones de cette catégorie, les clichés de jour sont de qualité, mais le module est plus en difficulté une fois la nuit tombée. Dernièrement, sa batterie de 5000 mAh assure une confortable autonomie. On regrette juste la charge rapide de 25W qui se révèle peu performante.

À lire aussi : notre test détaillé du Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A35, l’alternative abordable

8/10 Samsung Galaxy A35 L’alternative abordable € Smartphone Samsung Galaxy A35 6,6″ 5G… 275.78€

275.78€ Voir l’offre

279.90€ Voir l’offre

282€ Voir l’offre

288€ Voir l’offre

294.95€ Voir l’offre

295.99€ Voir l’offre

322.43€ Voir l’offre

349€ Voir l’offre

349€ Voir l’offre

359.99€ Voir l’offre

369€ Voir l’offre

398€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre Plus d’offres On aime La qualité de sa dalle (OLED à 120 Hz)

La qualité de sa dalle (OLED à 120 Hz) Bonnes performances dans l’ensemble

Bonnes performances dans l’ensemble Certifié IP67

Certifié IP67 Port microSD

Port microSD Photos de jour très correctes On n’aime pas Charge lente

Charge lente Module photo en retrait la nuit

Pour finir notre top 3, nous vous proposons l’autre Galaxy A de Samsung que nous avons pu tester, le Galaxy A35. Ce dernier coûte 100 euros de moins que le modèle précédent et se positionne donc sous la barre des 400 euros. Même si les deux produits sont similaires, la marque a été obligée de faire quelques concessions pour baisser le prix.

Tout d’abord, au niveau des similarités, il possède également une dalle Amoled de 6,6 pouces rafraîchie à 120 Hz. Ensuite, au niveau des différences, on retrouve sur cette version un processeur Exynos 1380 épaulé par 6 ou 8 de ram selon le modèle. Sans être aussi puissant que son aîné, ses performances se rapprochent de celui-ci d’après nos tests. D’autre part, pour la partie photo, il dispose des mêmes qualités et faiblesses que le A55. En effet, s’il est à l’aise avec les clichés de jour, il est en sérieuse difficulté dès que la luminosité baisse.

Enfin, sa batterie de 5000 mAh offre une très bonne autonomie et ici aussi, on regrette la charge lente (25W). Il faut compter environ 1h30 pour recharger le smartphone à 100%.

À lire aussi : notre test détaillé du Samsung Galaxy A35