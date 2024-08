Pixel 9 vs Pixel 9 Pro : quel smartphone choisir ?

Cette année, Google a renouvelé sa gamme de téléphones. Le modèle Pro, comme nous le connaissions jusqu’alors, a été remplacé par le modèle Pro XL. À l’instar d’Apple et de ses modèles Pro, le Pixel 9 Pro propose désormais les mêmes dimensions que le modèle standard. Dans ce dossier, nous allons analyser les différences entre le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro, afin de déterminer quel modèle vaut le plus le coup.

La famille Pixel s’est agrandie cette année, puisque Google propose désormais quatre déclinaisons de smartphones, contre deux précédemment. En effet, en plus des Pixel 9 et 9 Pro, la gamme s’est enrichie d’un modèle Pro XL, ainsi que d’un modèle pliable, le Pro XL Fold.

Concrètement, le modèle Pro XL remplace le modèle Pro de l’an passé avec ses dimensions plus généreuses. Le nouveau modèle Pro se rapproche ainsi davantage du modèle classique, en proposant des dimensions identiques. Il se distingue toutefois par ses caractéristiques plus haut de gamme. Vous hésitez entre le Pixel 9 ou sa déclinaison Pro ? L’écart de prix est-il justifié ? Afin de vous aider à y voir plus clair et trouver le modèle qui correspond le plus à vos besoins, nous les avons comparé dans ce dossier.

🤳 Le design : identique à peu de choses près

Les deux modèles disposent d’un design relativement identique. Toute la gamme Pixel 9 profite en effet d’un nouveau bloc photo à l’arrière. Ce dernier, désormais détaché des bords du smartphone, adopte une forme ovale, en lieu et place de la barre horizontale des précédents modèles. Les déclinaisons standard et Pro affichent par ailleurs les mêmes dimensions, à savoir 15,28 x 7,2 x 0,85 cm. Le modèle Pro affiche 199 g sur la balance, soit 1 g de plus que le modèle standard. Par ailleurs, les smartphones utilisent tous deux de l’aluminium, avec des matériaux recyclés en proportion variable. Ils sont certifiés IP68 et disposent d’un verre de protection Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière.

Le Pixel 9 à gauche et le Pixel 9 Pro à droite © Google

Pour ce qui est des différences, le Pixel 9 affiche un dos brillant et des tranches mates, tandis que le modèle Pro dispose quant à lui d’un dos mat et d’un cadre brillant. En plus d’arborer une finition différente, ce dernier conserve par ailleurs son principal signe distinctif à l’arrière, puisqu’il est équipé de trois capteurs photo, contre seulement deux pour le modèle standard. Il affiche donc une encoche dorsale plus large pour contenir ce troisième module. Le bandeau contient également le capteur de température, introduit sur le Pixel 8 Pro.

Par ailleurs, les smartphones diffèrent aussi en matière de coloris, bien qu’ils aient deux couleurs en commun (porcelaine et noir volcanique). En effet, vous pouvez également opter pour deux autres couleurs en fonction du modèle choisi : vert sauge ou quartz rose pour le modèle Pro, et vert amande ou rose pivoine pour le Pixel 9 classique.

Le Pixel 9 en vert amande et rose pivoine (à gauche) et le Pixel 9 Pro dans ses teintes quartz rose et vert sauge (à droite) © Google

📱 L’écran : avantage au Pixel 9 Pro

Les deux smartphones présentent une taille d’écran identique (6,3 pouces), mais affichent toutefois des définition et résolution différentes. En effet, l’écran Actua OLED du Pixel 9 affiche une définition de 2424 x 1 080 pixels et une résolution de 422 ppp, alors que celui du Pixel 9 Pro affiche une définition de 2 856 x 1 280 pixels et une résolution de 495 ppp.

© Tom’s Guide

Bien que les différences ne soient pas très marquées entre les deux déclinaisons, le modèle Pro dispose cependant d’une meilleure qualité d’affichage. En effet, la luminosité de son écran monte jusqu’à 2000 nits, et peut atteindre 3000 nits en plein soleil. En comparaison, la luminosité de la dalle du Pixel 9 peut monter à 1800 nits, et jusqu’à 2700 nits en plein soleil. Par ailleurs, le modèle Pro dispose de la technologie LTPO qui lui permet de faire osciller le taux de rafraîchissement de son écran entre 1 et 120 Hz, pour une meilleure maîtrise énergétique. Le Pixel 9 se contente quant à lui de la technologie LTPS, et donc d’un taux de rafraîchissement adaptatif qui varie entre 60 et 120 Hz.

🆚 Les caractéristiques techniques des Pixel 9 et 9 Pro

Afin de vous permettre de différencier rapidement les deux modèles, nous avons réuni leurs principales caractéristiques dans le tableau comparatif suivant.

Pixel 9 Pixel 9 Pro Dimensions 152.8 x 72 x 8.5 mm 152.8 x 72 x 8.5 mm Poids 198 g 199 g Écran OLED LTPS 6,3″ – FHD+ (2424 x 1080p) – 422 ppp – 60 à 120 Hz – 2700 nits OLED LTPO 6,3″ – FHD+ (2856 x 1080p) – 495 ppp – 1 à 120 Hz – 3000 nits Processeur Tensor G4 Tensor G4 Mémoire vive (RAM) 12 Go LPDDR5X 16 Go LPDDR5X Système d’exploitation / Surcouche Android 14 / Pixel Experience Android 14 / Pixel Experience Capacité de stockage 128 ou 256 Go 128, 256 ou 512 Go Définition des appareils photo arrière 50 + 48 Mpx 50 + 48 + 48 Mpx Définition de l’appareil photo avant 10,5 Mpx 42 Mpx Batterie / puissance de charge 4700 mAh / 27 W 4700 mAh / 27 W Certification d’étanchéité IP68 IP68 Connectivité Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.3 – 5G Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.3 – 5G Coloris Porcelaine, noir volcanique, vert amande et rose pivoine Porcelaine, noir volcanique, vert sauge et quartz rose Prix officiel 899 € (128 Go) ou 999 € (256 Go) 1 099 € (128 Go), 1 199 € (256 Go) ou 1 329 € (512 Go)

⚙️ Les performances : à armes égales

Les deux smartphones profitent tous deux de la nouvelle puce Tensor G4 de Google, dotée d’un NPU qui permet notamment de prendre en charge Gemini, le nouvel assistant de Google. Grâce à cela, il est possible de solliciter l’IA pour obtenir des réponses, ou effectuer certaines tâches. Les smartphones profitent par ailleurs de toujours plus de fonctionnalités intelligentes, comme la retranscription textuelle instantanée de vos appels, ainsi que de possibilités accrues en matière de photo computationnelle, comme par exemple avec la fonction M’ajouter, qui permet de faire apparaître le photographe sur vos clichés, en fusionnant deux photos.

Ainsi, on ne constate aucune réelle différence entre les deux modèles de ce côté là, si ce n’est que le Pixel 9 Pro dispose de plus de mémoire vive que le modèle classique, avec 16 Go de RAM, contre 12 Go. Cela se traduit notamment par une latence plus courte lorsque plusieurs applications sont ouvertes en même temps.

© Google

Les différences portent également sur la capacité de stockage, puisque le modèle standard est proposé en deux versions de 128 et 256 Go, tandis que le modèle Pro se décline en trois versions de 128, 256 et 512 Go. Si vous souhaitez profiter de davantage de stockage, il faut se tourner vers le modèle XL qui est la seule déclinaison de la gamme à proposer une version 1 To.

À noter que les deux smartphones disposent d’Android 14, en attendant le lancement de la version stable d’Android 15, prévu en octobre. Enfin et comme avec les Pixel 8, Google prévoit 7 ans de mises à jour d’OS et de sécurité pour les modèles de sa nouvelle gamme.

📸 La photo : plus de polyvalence pour le Pixel 9 Pro

Que l’on se tourne vers le Pixel 9 ou le Pixel 9 Pro, la qualité photographique est au rendez-vous, comme toujours avec les smartphones Google. Les smartphones de la marque peuvent notamment compter sur des algorithmes ultra performants qui leur permettent de capturer des clichés aboutis en toutes circonstances.

Toutefois, si vous souhaitez profiter de la meilleure expérience photo possible, le Pixel 9 Pro reste le modèle à privilégier. En effet, ce téléphone profite d’un triple capteur arrière, composé d’un capteur principal de 50 Mpx (f/1,68), d’un objectif ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,7), ainsi que d’un téléobjectif périscopique de 48 Mpx (f/2,8) avec zoom optique x5. Il dispose par ailleurs d’une caméra frontale de 42 Mpx (f/2,2).

Les appareils photo arrière des Pixel 9 (à gauche) et Pixel 9 Pro (à droite) © Google

Le Pixel 9 standard propose quant à lui un équipement plus modeste, puisque il est seulement équipé d’un double capteur photo arrière, comportant un objectif principal de 50 Mpx (f/1,68) et un capteur ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,7). Le capteur à selfies offre quant à lui une définition de 10,5 Mpx (f/2,2).

Fort de son téléobjectif, le modèle Pro peut compter sur un zoom numérique x30, tandis que le le modèle standard se limite à un zoom x8. La déclinaison Pro dispose par ailleurs de fonctionnalités avancées avec notamment la possibilité d’ajuster davantage de réglages avant de prendre une photo, mais aussi un mode Zoom amélioré, ou encore Vision Nocturne. Pour ce qui est de la vidéo, les deux modèles peuvent filmer en 4K à 60 FPS. Toutefois, le Pixel 9 Pro va plus loin, puisqu’il peut enregistrer des séquences en 8K à 30 FPS.

🔋 L’autonomie : sur un pied d’égalité

Google ne fait pas non plus de distinction du côté de l’autonomie, puisque les deux modèles, de taille identique, embarquent la même batterie de 4700 mAh. D’après nos mesures, les smartphones proposent une autonomie confortable de 17h40 (test PC Mark) et tiennent environ 25 heures à notre test d’autonomie en streaming vidéo.

Concernant la recharge, les deux modèles sont là aussi logés à la même enseigne puisqu’ils peuvent tous deux charger à une puissance de 27 W. Cela leur permet de récupérer environ 54 % de batterie en 30 minutes. Il faut par ailleurs compter environ 1h40 pour les charger entièrement. Sur ce point, seul le Pixel 9 Pro XL évolue, puisque sa puissance de charge passe à 37 W.

On constate toutefois une petite différence concernant la recharge sans-fil. En effet, en utilisant un chargeur Google Pixel Stand 2, le Pixel 9 peut charger jusqu’à 15 W et le Pixel 9 Pro jusqu’à 21 W. Autrement, ils sont bridés à une puissance de 12 W avec un chargeur Qi.

💰 Le prix : plus abordable pour le Pixel 9

Concernant le prix des smartphones, le modèle classique est proposé à partir de 899 € dans sa version 128 Go et jusqu’à 999 € si vous souhaitez opter pour le modèle 256 Go. Quant à la version Pro, elle commence à 1 099 € dans sa version 128 Go. Il faut par ailleurs débourser 1 199 € pour le modèle 256 Go, et jusqu’à 1 329 € si vous souhaitez vous procurer le modèle 512 Go. Concrètement, il faut débourser 200 € de plus pour s’équiper du modèle Pro, que vous optiez pour la version 128 ou 256 Go.

Par ailleurs et jusqu’au 5 septembre, Google double le stockage de votre téléphone. Ce qui signifie que vous pouvez vous procurer le Pixel 9 ou le Pixel 9 Pro 256 Go au prix du modèle 128 Go, ou la variante 512 Go du modèle Pro au prix de la version 256 Go. Enfin, notons que quoi qu’il arrive, Google reprend votre ancien téléphone et vous fait profiter d’une remise pouvant aller jusqu’à 750 € pour l’achat d’un Pixel 9, ou 800 € pour un Pixel 9 Pro.

🏆 Pixel 9 vs Pixel 9 Pro : qui l’emporte ?

Comme nous avons pu le voir au cours de ce comparatif, les différences entre le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro sont beaucoup plus ténues qu’avec les modèles de l’an passé. En effet, à y regarder de plus près, les deux modèles affichent beaucoup de similitudes : mêmes performances, même autonomie, mêmes dimensions et presque le même design. Les principales différences entre les deux téléphones portent donc finalement sur l’écran, l’équipement photo, le stockage et le prix.

Concrètement, à moins que vous ne souhaitiez profiter de 512 Go de stockage, ou d’un équipement photo optimal avec une meilleure qualité de selfie, un zoom performant et des fonctions avancées, il n’est pas forcément utile de dépenser 200 € de plus pour le modèle Pro. Par ailleurs, si son écran est un peu plus lumineux et qu’il offre une meilleure gestion énergétique grâce à la technologie LTPO, il ne justifie clairement pas à lui seul le coût supplémentaire. Encore une fois, le choix vous appartient.